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勞斯萊斯 攻微型核反應爐

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
在許多科技巨擘紛紛擁抱小型模組化反應爐之際，勞斯萊斯打算進軍更小的「微型核反應爐」市場。 （路透）
在許多科技巨擘紛紛擁抱小型模組化反應爐之際，勞斯萊斯打算進軍更小的「微型核反應爐」市場。 （路透）

在許多科技巨擘紛紛擁抱小型模組化反應爐（SMR）之際，勞斯萊斯（Rolls-Royce）打算進軍更小的「微型核反應爐」市場，正與潛在商業客戶討論，並希望這種技術能為太空任務提供動力。

英國金融時報（FT）報導，勞斯萊斯以生產民航客機的引擎聞名，而該公司60年來也為英國的潛艦打造反應爐，對核能產品有經驗。

勞斯萊斯在三年半前開始研發微型核反應爐，2021年與英國太空總署攜手，研究如何使用核能從事太空探索。微型核反應爐與SMR採不同技術，此種反應爐發電量較小，尺寸也更便於運送。

新型核子與特殊項目主管湯普森說，勞斯萊斯重心放在製造「很小的反應爐，小到能放在火箭上、送入太空」。核能被視為太空探索的必備條件，人們想在太空做更多事、建造更多東西，這些都需要更多能源。但在月球暗面無法用太陽能發電。

勞斯萊斯說，可部署的微型核反應爐將在2030年代初期現身。美國太空總署（NASA）阿提米絲（Artemis）計畫，擬於2031年在月球建立人類據點，若能與其簽約，將有如中大獎。

不同於大型核電廠與SMR常用的傳統壓水反應爐，微型核反應爐是「高壓氣冷反應爐」，以氣體取代水，作為冷卻劑，溫度能升至更高，再用熱氣驅動渦輪發電。核反應爐的爐心，估計可使用約十年。

該公司認為，微型核反應爐在地球和太空均有商業用途。地球版本的發電量在5千瓩（MW）~20千瓩，可放進貨櫃，送往偏遠的工業據點或軍事設施。太空版本須輕便耐用，NASA要求核反應爐重量在6,000公斤以下；湯普森指出，概念機組約為家庭用車的大小，發電量達數百瓩（kW）。

勞斯萊斯並留心可能風險，反應爐要到達月球表面後才會啟動，運輸途中內部的核燃料為惰性。

Agency Partners分析師康寧漢認為，微型核反應爐在地球偏遠地區的用處有限，在太空有機會，但有點偏小眾市場。他說，核反應爐的兩個極佳用途，是核子潛艦和核動力飛機，而若要探索外太空、或在太陽未直射之地設立月球基地，核反應爐都極有用處。

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