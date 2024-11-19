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廉航先驅 精神航空聲請破產

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
在經歷多年虧損、合併失敗以及消費者口味改變後，廉價航空先驅精神航空公司已向法院聲請破產保護。 美聯社
在經歷多年虧損、合併失敗以及消費者口味改變後，廉價航空先驅精神航空公司已向法院聲請破產保護。 美聯社

在經歷多年虧損、合併失敗以及消費者口味改變後，廉價航空先驅精神航空公司（Spirit Airlines）已向法院聲請破產保護，成為繼13年前美國航空（American Airlines）之後，首家聲請破產保護的美國大型航空公司。

根據向法庭遞交的文件，精神航空公司列出的估計資產和負債分別在10億-100億美元之間。

這家航空公司已與債券持有人達成協議，預計將減少總債務並提高財務靈活性。根據一項預先安排的協議，該航空公司已從現有債券持有人獲得3.5億美元的股權投資承諾。

精神航空說，將在這項預先安排協議以及簡化的聲請破產流程下，繼續正常運營，並表示客戶可以繼續預訂機位。該公司還強調，供應商、飛機出租商的權益不會受損。

總部位於佛羅里達州達尼亞灘的精神航空，一直在努力因應各種困難，包括造成數十架客機停飛的引擎召修問題、新冠疫情後成本飆升，以及法官以反托辣斯為由禁止該公司與捷藍航空合併等。今年迄今該公司股價已跌逾90%。

精神航空在申報文件中表示，預計第3季利潤率將比去年同期下降12個百分點，銷售額將比一年前減少6,100萬美元，因為成本飆升、票價下滑。該公司自2019年以來一直沒有賺錢，今年上半年虧損超過3.35億美元。

為彌補差額，該公司出售了數十架飛機以補充現金。最近該公司出售了23架空巴客機給全球首屈一指的航空解決方案企業GA Telesis，進帳5.19億美元。精神航空說，預計今年底將有約10億美元的流動資金。

繼今年9月讓大約200名機師放無薪假後，精神航空還計劃明年1月再讓330名機師放無薪假。

但分析師認為，該公司在聲請破產後必須進一步縮減規模以控制成本。

破產 美國航空 航空公司

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