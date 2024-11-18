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蘋果供應商英磊晶廠IQE考慮賣台灣子公司 股價崩15%

中央社／ 倫敦18日綜合外電報導
美國蘋果公司供應商英國磊晶廠IQE今天表示，考慮將台灣子公司高平磊晶全部出售，並預警集團今年營收不會成長，因業界復甦不如預期。IQE在倫敦股市早盤股價一度應聲大跌15%。（路透）
美國蘋果公司供應商英國磊晶廠IQE今天表示，考慮將台灣子公司高平磊晶全部出售，並預警集團今年營收不會成長，因業界復甦不如預期。IQE在倫敦股市早盤股價一度應聲大跌15%。（路透）

美國蘋果公司供應商英國磊晶廠IQE今天表示，考慮將台灣子公司高平磊晶全部出售，並預警集團今年營收不會成長，因業界復甦不如預期。IQE在倫敦股市早盤股價一度應聲大跌15%。

路透社報導，IQE供應蘋果（Apple）iPhone臉部辨識感測器所需的磊晶圓，今年7月宣布打算讓高平磊晶在台灣股市首次公開募股（IPO），但繼續持有這家公司；如今卻表示將對旗下資產展開策略檢視，並將所有選項納入考量。

IQE的發言人表示：「我們將繼續進一步最佳化我們的業務，重組和精簡我們的事業。」

由於半導體產業復甦疲軟，加上供應鏈成本安全重要性與日俱增，後者又因美中兩國關係緊繃而加重，使得IQE持續面臨充滿挑戰的財務環境，今年10月並宣布執行長李默斯（Americo Lemos）即起離職。

IQE先前預估今年營收會成長，如今預期只會持平於1億1500萬英鎊，不如分析師預估的1億3259萬英鎊；今年調整後核心獲利估計也只達至少500萬英鎊，遠低於預期的1250萬英鎊。

半導體 美國 財務

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