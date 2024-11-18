快訊

12強Live／中華隊投手車輪戰壓制古巴 5局打完2：0領先

沒提九二共識 王金平會宋濤拋「兩岸之道，唯和與合」

投資人擔憂美國利率展望 亞股走勢分歧

中央社／ 香港18日綜合外電報導
圖為亞股示意圖。法新社
圖為亞股示意圖。法新社

投資人擔憂美國總統當選人川普上台後恐引發通貨膨脹再次升溫，因此調降對美國聯邦準備理事會（Fed）調降利率的預期，美國股市上週應聲以挫跌收尾，亞洲股市今天則走勢分歧。

法新社報導，聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上週示警不會預設降息步伐，消息也打擊市場樂觀氣氛。投資人同時持續關注川普（Donald Trump）挑中的內閣人選，當中已有幾位對中國鷹派人士。

外界預期，川普第2任期內將對自中國進口貨品課徵嚴厲的新關稅。這使得投資人更加不安，擔憂世界前兩大經濟體美中兩國爆發新一輪貿易戰。

華爾街股市3大指數上週五收盤全數挫跌，其中那斯達克指數跌逾2%。利空還來自前一天鮑爾關於利率的發言。

另一方面，投資人靜待美國人工智慧（AI）晶片業巨擘輝達（Nvidia）本週將發布的財報。由於AI相關產品需求大爆發，輝達今年已帶領一波科技類股漲勢。

香港股市今天收盤勁揚0.8%，因外界看好中國當局繼近期宣布連串振興措施後，還會推出刺激政策。北京另呼籲企業加緊努力提高股東報酬，也為港股提供支撐。

雪梨、首爾、威靈頓、馬尼拉和曼谷股市今天也全數收漲。但東京股市終場下挫1.1%，上海股市收跌0.2%，新加坡、台北和雅加達股市也收低。

川普 投資人 美國

延伸閱讀

印尼官員：川普回鍋後 可能加強與盟友雙邊軍事合作

G20峰會將登場領袖挑戰多 從氣候融資到川普重返白宮

川普回歸效應 字節跳動估值升至約3000億美元

防長人選赫塞斯涉性侵 認付封口費 川普仍支持

相關新聞

環球晶：丹麥廠布局太陽能 將100%使用再生能源

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，丹麥廠今年第4季底建置太陽能光電設備基礎設施完畢，2025年1月相關綠電將併網...

台積電熊本設廠 學者：日本半導體業重振關鍵

台積電日本熊本1廠預計第4季量產，日本經濟學者分析說，日本半導體在材料、製造設備與裝置領域仍有很強競爭優勢，台積電赴日設...

歐洲塑膠製造商將打算關石化廠 對新產能的投資流向亞洲和美國

歐洲的塑膠製造商因產量大降，將被迫關廠應對，他們因為全球廉價材料供過於求而處於競爭劣勢。

日央行總裁植田和男的發言 不如預期「鷹」 日圓走貶0.5%

日本央行總裁植田和男表示，下次政策調整的時機將取決於經濟和物價，強調了依賴數據的立場。他的發言並不如部分市場參與者預期的...

路透：鴻海已指示印度人力仲介取消作業員限單身的條件

路透引述知情人士報導，鴻海（2317）已指示在印度協助招聘iPhone組裝作業員的人力仲介在徵才廣告中刪除年齡、性別和婚...

股市拋售太過？南韓想創建逾50億元基金出手穩市 韓股應聲漲2%

南韓股市在美國大選後經歷一輪重挫，上周三收盤暴跌至近一年低點。金融當局周一表示，近期股市的拋售「太過」，當局將迅速以政策...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。