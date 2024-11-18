微軟成立日本首座研發據點 聚焦AI與機器人
美國資訊科技大廠微軟（Microsoft）今天在東京成立位於日本的首座研究據點，預計推動的研究包含處理複雜業務的人工智慧（AI），以及機器人等日本擅長的領域。
日本「朝日電視台」報導，這是微軟於上海及北京之後，在亞洲成立的第三座研究據點。
這座新建的據點將與日本的大學、企業共同展開產學合合作，並培養相關人才。
微軟總裁史密斯（Brad Smith）今年4月與時任日相岸田文雄會面之際，除了透露包含建置資料中心等在內投資日本約29億美元（約新台幣930億元）的計畫，也表示會成立這座研發據點。
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