環球晶：丹麥廠布局太陽能 將100%使用再生能源

半導體矽晶圓廠環球晶董事長徐秀蘭今天表示，丹麥廠今年第4季底建置太陽能光電設備基礎設施完畢，2025年1月相關綠電將併網，丹麥廠將100%使用再生能源。

2024年投資歐盟論壇今天下午舉辦，徐秀蘭受邀分享環球晶的歐盟投資策略。徐秀蘭表示，環球晶集團在全球亞洲、美洲、歐洲三大洲包括9個國家，設有18座工廠。

她指出，丹麥子公司Topsil今年第4季底建置太陽能光電設備基礎設施完畢，2025年1月相關綠電設施將併網，丹麥廠將100%使用再生能源。

在歐洲布局，徐秀蘭表示，藉此環球晶可就近服務客戶，人才是選擇布局與否的關鍵之一，此外，客戶需求、稅務制度等因素也是考量重點。

觀察全球產業趨勢，徐秀蘭指出，產業區域布局正從全球化朝向全球在地化，地緣政治變數和淨零趨勢是兩大驅動力，越來越多國際客戶要求避免區域風險（+1）的產能布局，重視營運持續計畫（BCP），兼顧在地化（local）和全球化（global）的執行能力，但企業也須面對成本和效率等議題挑戰。