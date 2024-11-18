歐洲塑膠製造商將打算關石化廠 對新產能的投資流向亞洲和美國
歐洲的塑膠製造商因產量大降，將被迫關廠應對，他們因為全球廉價材料供過於求而處於競爭劣勢。
根據產業機構Plastics Europe周一公布的數據，歐洲去年（2023年）塑膠產量大降8.3%，歐洲最尋常的塑膠廢料回收模式，機械回收（Mechanical recycling），2018年來也首見下滑。
但歐洲的降幅與全球增產3.4%形成鮮明對比，中國大陸和美國等都在擴大塑膠生產，去年石化產能增加有60%來自中國。
歐洲塑膠產業在全球市場的占比，已從2006年的28%降到去年的12%。
包括能源巨擘埃克森美孚和化工公司Sabic在內，許多公司今年都表示，將關閉歐洲的石化廠。業者抱怨歐盟委員會減緩氣候變遷的目標加重監管，扼殺了成長。儘管歐洲對新塑膠仍有需求，但對新產能的投資都流向了美國和亞洲。
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