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歐洲塑膠製造商將打算關石化廠 對新產能的投資流向亞洲和美國

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
歐洲塑膠製造商因產量急降想關廠。圖為美國休士頓附近的石化廠。美聯社
歐洲塑膠製造商因產量急降想關廠。圖為美國休士頓附近的石化廠。美聯社

歐洲的塑膠製造商因產量大降，將被迫關廠應對，他們因為全球廉價材料供過於求而處於競爭劣勢。

根據產業機構Plastics Europe周一公布的數據，歐洲去年（2023年）塑膠產量大降8.3%，歐洲最尋常的塑膠廢料回收模式，機械回收（Mechanical recycling），2018年來也首見下滑。

但歐洲的降幅與全球增產3.4%形成鮮明對比，中國大陸和美國等都在擴大塑膠生產，去年石化產能增加有60%來自中國。

歐洲塑膠產業在全球市場的占比，已從2006年的28%降到去年的12%。

包括能源巨擘埃克森美孚和化工公司Sabic在內，許多公司今年都表示，將關閉歐洲的石化廠。業者抱怨歐盟委員會減緩氣候變遷的目標加重監管，扼殺了成長。儘管歐洲對新塑膠仍有需求，但對新產能的投資都流向了美國和亞洲。

美國

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