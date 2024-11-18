路透：鴻海已指示印度人力仲介取消作業員限單身的條件
路透引述知情人士報導，鴻海（2317）已指示在印度協助招聘iPhone組裝作業員的人力仲介在徵才廣告中刪除年齡、性別和婚姻狀況的條件，連公司名稱也不必具名。
路透6月25日經調查後報導，鴻海印度主要iPhone組裝廠將已婚婦女排除在外，只不過在趕工期間放寬條件。如此做法已違反蘋果（Apple）和鴻海的反歧視政策。
鴻海在清奈(Chennai) 附近的斯利柏倫菩德鎮（Sriperumbudur）廠雇用數千名女性，其中組裝線上員工的人事委外給第三方仲介。這些仲介公司負責物色和篩選求職者，最終由鴻海面試決定。
知情人士告訴路透，路透報導發布幾天後，鴻海的人事高層指示印度人力仲介遵照該公司提供的規範統一徵才訊息，還告知仲介不得向媒體透露任何消息。
路透檢視鴻海開出智慧手機組裝職缺的內容，並無年齡、性別或婚姻狀況的要求，也沒有提到鴻海。廣告所列出的福利是：「空調工作環境、免費交通、員工餐廳、免費宿舍」，以及每月薪資14,974盧比，相當於新台幣5,800元。
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