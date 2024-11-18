股市拋售太過？南韓想創建逾50億元基金出手穩市 韓股應聲漲2%

南韓股市在美國大選後經歷一輪重挫，上周三收盤暴跌至近一年低點。金融當局周一表示，近期股市的拋售「太過」，當局將迅速以政策基金鞏固在地企業的估值。

在這個消息的激勵下，韓股開高走高，上漲2%，尤其三星電子勁揚近中6%至56,600韓元，部分原因是該公司上周宣布，在未來一內內分階段實施規模達10兆韓元的庫藏股計畫。

針對韓股的巨大損失，金融服務委員會（FSC）、金融監督管理局（FSS）和證交所的主管，以及市場專家和相關機構在首爾舉行的跨機構會議上提出上述說法。

FSC主委金炳煥表示：「儘管國內外不確定性仍高，我們會提高警覺，密切注意市場狀況。有必要迅速實施企業增值基金。政府已經準備好採取一系列穩定市場的措施。」

FSS局長李卜鉉承諾，將採取「充分且即時」的措施，對抗市場的不安情緒，並強調零容忍任何非法交易。

證交所和其他機構正努力與私營部門共同創建價值2,000億韓元（約台幣51億元）的政策基金，目標是支持企業努力提升市場價值。