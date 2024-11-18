美國盼台積電A16技術落地 專家：觀察川普未來新要求

台積電赴美建廠獲美國補助66億美元，美國商務部期盼台積電最新A16技術落地。專家今天分析，台積電可能在亞利桑那州第3座晶圓廠布局2奈米和A16等更先進製程技術；未來川普上任後，對台積電在美布局也可能有更多新的想法和要求。

美國商務部日前表示，將根據「晶片法」向台積電亞利桑那州廠提供高達66億美元（約新台幣2143億元）的直接資金補助。台積電董事長魏哲家指出，這有助台積電加速在美發展最先進的半導體製造技術。美國商務部在新聞稿聲明中，點名台積電為客戶生產A16先進晶片，引起市場高度矚目。

台經院產經資料庫研究總監暨研究員劉佩真中午接受記者電訪分析，台積電承諾在美國亞利桑那州設立3座先進晶圓廠，其中第3座計劃採用2奈米或更先進的製程技術，她預期，台積電有可能在第3座晶圓廠布局A16技術和2奈米等先進製程產線。

劉佩真表示，台積電在亞利桑那州的先進製程布局，仍以指標性量產為主，也符合「美國製造」的政策，未來台積電也會掌握美國政府進一步協助或補助計畫，採取因應策略並落實對客戶的承諾。

針對川普即將上任對台積電在美布局的影響，劉佩真分析，川普上任後，希望縮短美國和台灣之間在半導體先進製程的時間差，不排除川普會對台積電在美國的布局規劃，有更多且進一步的看法和要求。

她表示，川普善於利用與企業協商談判方式達到政策目的，台積電經營也靈活彈性，可透過時間爭取更多空間。她指出，台積電已在下一世代的人工智慧（AI）應用先進製程技術保有領先地位，面對更具挑戰的地緣政治變數，台積電仍保有獨特的競爭實力。

按照計畫，台積電在亞利桑那州擬設立3座晶圓廠，第1座晶圓廠量產4奈米製程，預計在2025年上半年量產；第2座晶圓廠將採用2奈米或3奈米製程技術，支持AI需求，預計2028年開始生產；第3座晶圓廠將採用2奈米或更先進的製程技術。台積電亞利桑那州3期晶圓廠總投資金額達650億美元。