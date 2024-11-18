富士軟體收購戰高潮迭起 KKR擊敗貝恩戰略可能成日企併購案範本

富士軟體（Fuji Soft）的股價周一急漲近5%，因為美國的私募基金巨擘KKR提高要約收購價，以擊退貝恩資本（BainCapital）搶親，兩家公司的爭購戰進入短兵交接的競價階段，有可能成為日後潛在的數百筆日企收購案的範本。

富士軟體周一上午勁揚4.71%至9,539日圓，先前漲幅一度達到5.1%。

上周五晚間，KKR提高收購價到9,451日圓，遠高於它原先提出的8,800日圓，比貝恩的出價高出1日圓。富士軟體的董事會已回應，將支持KKR的新提議，該公司獲得共持有33%股權的兩名維權股東3D Investment Partners和Farallon支持。

KKR說，預期最快本周中就開始以新提議的價格，收購在外流通股份。

早在8月，KKR就與提議富士軟體私有化的大股東3D達成協議， 宣布8,800日圓的收購價。但貝恩以高出7%報價想搶親，得到富士軟體創辦人兼大股東野澤宏的支持。

KKR棋高一著地將收購分做兩部分，先取得3D和Farallon的逾三分之一股份。這一來，貝恩就拿不到足以把KKR擠出董事會的控制權了。KKR表示，最終會依新提議價格向第一輪就賣出股份者補足費用。

接下來要看有野澤宏站隊的貝恩是否會放棄，或以更高的收購價格與董事會叫板，讓本案複雜化。

如果KKR成功了，那麼它先與維權股東談成交易、再獲得董事會批准的做法將開創先例，其他併購案的交易方可能有樣學樣。