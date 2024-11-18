Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售
科技刊物Information報導，全球市值最高公司輝達（Nvidia）的新一代AI晶片Blackwell——先前在開發時就遇上工程設計缺陷，導致原訂要第2季出貨的卻延宕了至少一季——現在碰上了配套機架過熱的問題，部分客戶擔心他們的資料中心無法按時建置開跑。
該報導引述消息人士說，當Blackwell圖形處理單元被連接到設計上最多可容納72塊晶片的伺服器機架時會過熱。
根據負責處理的輝達員工，以及客戶和供應商，這家AI晶片大廠已多次要求供應商更改機架設計，以解決過熱問題。
彭博資訊報導，輝達發言人謝絕置評Blackwell的機架設計是否已經最後定案。路透報導，發言人在提供的聲明中表示：「工程迭代是正常且在預期之內。」
輝達預定本周三（20日）公布上季財報。資深的市場分析師Tom DeMark認為美股可能即將觸頂，技術分析顯示與1929年市場崩盤前的情況相似，他說輝達股價再創新高價位有可能觸發大拋售。
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