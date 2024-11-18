本周開盤前 五件國際事不可不知

美股三大指數上周五（15日）全面下挫，寫兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）將放慢降息步調。輝達（NVIDIA）預定本周公布財報，將承接延續美股選後慶祝行情的重任。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際和兩岸要聞：

美股失色 本周緊盯NVDIA財報

那斯達克綜合指數上周五跌逾2%，標普500指數跌1.3%，道瓊工業指數跌逾300點，跌幅0.7%。那斯達克連四天收黑，一周跌逾3%，標普和道瓊各跌逾2%和1%。標普500指數抹去美國選舉後一半漲幅。選舉日以來，黃金價格已下跌近7%。

晶片股率科技股下挫，半導體設備公司應用材料業績展望不如預期，股價暴跌逾9%。輝達和科磊（KLA）也分別大跌3.3%和4.7%。費城半導體指數下跌3.4%，台積電（2330）ADR跌1.3%，一周下來各跌8.6%和7.6%。台積電ADR較台北交易溢價16.7%。

美國10月零售銷售連續第二個月意外強勁成長。進口價格出現反彈，近日數據也顯示通膨居高不下。Vaughan Nelson副投資長李奇表示：「在過去48小時，出現一些相當大的變化，不僅來自大選方面，還有優於預期的經濟數據，以及Fed主席鮑爾關於不必那麼激進降息的談話。」他還說，股票和指數選擇權到期加劇了上周五的波動。

輝達將於台灣時間本周四清晨的美股盤後公布財報。據LSEG調查，輝達10月止季度淨利預料達到184億美元，營收成長逾80%至330億美元。分析師提醒，輝達實際表現雖頻頻優於預期，但超出幅度已愈來愈小。

傳輝達Blackwell伺服器機架出現過熱問題

The Information引述未具名的公司員工、客戶和供應商報導，輝達（NVIDIA）近幾個月來要求供應商更改新款Blackwell 圖形處理器（GPU）所用的伺服器機架設計，原因是此產品出現過熱問題，如此一來勢必引對延遲出貨的疑慮。

川普團隊尋求放寬美國對自駕車輛的規範

彭博引述知情人士報導，美國總統當選人川普的交接團隊成員已告知顧問，他們計劃制定全自動駕駛車輛的聯邦架構，作為運輸部的優先施政重點。如果新規範允許無人控制的車輛，這將直接有利於特斯拉公司（Tesla ）執行長兼川普的重要支持者馬斯克（Elon Musk）。馬斯克將電動車製造商的未來押注在自動駕駛技術和人工智慧上，並已成為總統決策圈的重要人物。

習近平表示中方準備與川普合作改善關係

大陸領導人習近平告訴美國總統拜登，他準備和川普改善世界最大的兩個經濟體之間的關係。習近平在在祕魯利馬亞太經濟合作會議（APEC）場邊會議告訴拜登，美中應該努力長期和平共處。

拜登說：「這些對話可以防止誤判並確保我們兩國之間的競爭不會演變成衝突。」習近平稱這次會晤是「坦誠、深刻和建設性的」，美中之間的共同利益正在擴大而不是在縮小。他告訴拜登不應該打一場「新冷戰」並呼籲美國不要採取任何會產生「寒蟬效應」的行動。

兩議題卡關 COP29陷僵局

聯合國氣候變化綱要公約第29次締約方會議（COP29）協商正陷入僵局，癥結議題包括協助開發中國家對抗氣候變遷的融資協議出現歧見，以及沙烏地阿拉伯等產油國抵抗在最終協議重申減少使用化石燃料的承諾。

在亞塞拜然舉行的COP29，各國針對協助開發中國家對抗氣候變遷的1兆美元融資方案協商，仍陷僵局，如今各國指望18日登場的20國集團（G20）領袖峰會，能夠協助這項談判達成突破。