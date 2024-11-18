錢凱港還不夠 中國食髓知味欲再投資秘魯新港口

中國出資的秘魯錢凱港剛落成啟用，北京當局現在又想把觸角，伸向秘魯另一大港口柯里奧港（puerto Corío）開發計畫。不過美國政府已經出手，希望引進資金搶下港口開發項目，與中國抗衡。

柯里奧港位於秘魯南部阿雷基帕省（Arequipa），距離錢凱港1100公里，靠近秘魯銅礦出口重鎮馬塔拉尼（Matarani）港。柯里奧港開發計畫號稱是秘魯最大的基礎建設工程，目的要打造南美洲最大的港口。

該計畫預計投入70億美金（約新台幣2250億元），建成後每年可以達到超過1億噸貨物的吞吐量，規模大於錢凱港（Chancay）。但是由於資金和牽涉層面太廣，因此柯里奧港開發計畫延宕20年，爭議不斷。

但在今年亞太經濟合作會議（APEC）期間，中國出資的錢凱港啟用吸引全世界目光，似乎讓柯里奧港開發計畫，已然成為美國和中國在南美洲的角力爭奪戰。

媒體「資訊網」（Infobae）披露，阿雷基帕省工商協會會長卡塞雷斯（Julio Cáceres）表示，包括中國官員還有超過4家中國企業，已經接觸阿雷基帕當地政府，表態希望參與開發計畫的強烈意願。

不過，在錢凱港已經受到中國控制，引發國際擔憂的情況下，秘魯當局為了勢力平衡，柯里奧港開發計畫也希望邀請美國投資者參與。當地媒體報導，美國秘魯大使館正在積極牽線，吸引美方資金投入，「美國人似乎突然醒了」。

也有分析指出，美國近年來將資源和注意力，集中到烏克蘭和中東地區，也因此拉丁美洲留下的外交真空，就由中國取而代之，錢凱港就是最好的例子。尤其是秘魯的電力供應系統，還有重要的銅礦資源已經都由中國控制。

根據秘魯官方統計，已經有200多中國企業在秘魯經營，投資額高達310億美元（約新台幣9900億元），採礦業更是其中的最大投資項目，預估5G通訊產業將是下一波中國鎖定的目標。因此美國必須採取行動亡羊補牢，增加對秘魯的投資，才能夠扭轉劣勢。

而秘魯政府也形同操作「兩手策略」，在錢凱港讓中國營運引起美方憂慮後，轉頭再邀請美國參與更大型，更具影響力的重要港口開發計畫。此舉不僅降低美方壓力，也可重新喚起美國對該區的重視，挹注更多的金錢和投資，不過後續還要看新任川普政府的態度和政策。