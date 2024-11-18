美超微 疑踩地緣政治紅線

美超微遭逢財會風暴，今天是股票是否下市關鍵日。市場盛傳，美超微在AI市況光明下卻被「修理」，可能與公司牽涉地緣政治敏感議題有關。而特斯拉執行長馬斯克力挺美國總統當選人川普，川普「美國優先」與「讓美國再次偉大」的立場，更讓馬斯克面臨不得不做出「棄美超微、轉單戴爾」的決定。

根據放空機構興登堡8月底揭露的報告顯示，美超微可能透過合資公司，向烽火通信科技股份有限公司提供高技術產品，該公司因參與新疆少數民組壓迫而遭到美國制裁制裁。

此外，2022年2月俄羅斯侵烏以來，美超微銷往俄羅斯規模大增2.1億美元，該報告提及美超微可能透過新成立的香港空殼公司，將產品運往俄羅斯最大軍民兩用晶片進口商。

傳出至少46家曾處理美超微產品並向俄羅斯供貨的公司，目前已被美國財政部海外資產控制（OFAC）制裁，或列入美國政府監控名單。

業界分析，美超微會被打趴並不是沒原因，川普成功重返白宮，支持他的大咖，包括馬斯克等也不可能對美超微此舉坐視不理，更不可能恣意讓美超微這樣做，轉單也因而箭在弦上。

據業內人士指出，美超微遲遲無法找到會計師協助財報審計，使得公司面臨下市風險。