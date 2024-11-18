巴隆：人工智慧熱潮延續

巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司主管，發現他們全都認為AI支出熱潮將持續，而且大家都在買輝達（NVIDIA）最新GB200高階版的NVL72伺服器機櫃。

由於鴻海掌握GB200高階版的NVL72伺服器機櫃多數訂單，隨著企業大量導入，鴻海受惠最大。

鴻海董事長劉揚偉上周於法說會透露，GB200分為NVL36與NVL72兩種機櫃，以因應不同電力規格，由於高規的NVL72表現更好，主要雲端服務供應商（CSP）都傾向採用NVL72，鴻海市占率至少達40%以上。

資料中心電力與冷卻設備提供商Vertiv高層指出，客戶正打造愈來愈多的容量500MW以上的資料中心，「我們看到市場持續加速（成長）」。

微軟Azure科技長魯西諾維奇也說，到目前為止，「似乎沒有看到擴展的盡頭」。