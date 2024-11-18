瑞典電池廠 擬聲請破產

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電

知情人士透露，陷入困境的瑞典電池製造商Northvolt在近來一項紓困方案協商破滅後，正考慮在美國聲請破產保護，目前還在試圖取得短期融資，以維持營運。

英國金融時報（FT）報導，參與Northvolt未來處置方案協商的人士表示，Northvolt可能在未來幾天決定下一步行動，目前仍試圖取得短期融資以維持營運，但因時間緊迫，也正考慮依美國破產法第11章，聲請破產保護，「這非常不確定，但在某個特定階段，（Northvolt）必須做出決定，可能依（破產法）第11章，甚至可能直接宣告破產」。

Northvolt曾是歐洲汽車業的希望所在，也企圖在電動車電池技術和亞洲對手相抗衡，主要投資人包括福斯汽車、高盛、西門子和摩根大通。但Northvolt近來難以提高Skelleftea工廠的產量，在BMW收回價值20億美元的合約後，陷入更深的危機。Northvolt已裁減25%的瑞典人力，也縮減一系列計畫的規模，試圖聚焦於提升Skelleftea工廠的產量。

一些目前及之前曾在Northvolt任職的人士透露，Northvolt和其工廠有許多問題，例如管理不當、安全標準欠佳、陸製機器出現問題，以及想在短時間內做太多事。

中間偏右派的瑞典政府已拒絕對Northvolt提供國家援助，Northvolt的一些民間股東也對加碼投資抱持懷疑態度。

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