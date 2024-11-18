川普陰霾 歐、美股市差距擴大

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

美國總統當選人川普持續提振美股，歐股卻蒙上關稅威脅的「川普陰霾」，使歐股落後美股的差距為歷來最大，歐元也重挫。

川普勝選後，美股迭創新高，歐股則因川普關稅的威脅而急轉直下。若以美元計價，道瓊歐洲Stoxx 600指數今年來小漲5.14%，表現遠不如美股標普500指數的23.78%，兩者差距18.64個百分點，是歷來最大。巴克萊分析師說，美歐股市之間已出現巨大的「川普溢價」。

歐元兌美元也已跌落一年谷底，大約是1.05美元，今年來貶值4.52%，貶幅為2022年能源危機以來最大，因為投資人押注歐洲經濟成長將受打擊，可能促使歐洲央行（ECB）更積極降息。

荷蘭ING集團的全球市場主管特納說，投資人擔心歐洲將處於即將到來貿易戰的最前線」，「在缺乏財政刺激情況下，看來須有ECB的支持」。ING與其他銀行業者預測，歐元兌美元明年底前可能跌至平價、或接近平價的水準。

分析師說，川普威脅要對中國大陸輸美商品課徵60%關稅，並對所有其他貿易夥伴徵收10%-20%關稅，將使歐洲製造商遭遇雙重打擊，包括中國大陸廉價商品大舉進口、以及出口成本上升以及的雙重打擊。川普承諾減稅和放鬆監管等政策，也提振美國企業的前景。

川普 美股

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