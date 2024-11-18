美股浮現兩大潛在利空

儘管投資人積極押注美股將繼續「熱漲」，但市場近來已浮現兩大潛在利空：聯準會（Fed）可能讓利率維持在更高水準更久，以及華爾街分析師正快速下修美國企業明年的獲利成長預估。

投資人已湧入追蹤美股的股票基金，擁抱可望受惠於美國總統當選人川普政策提案的股票。EPFR數據顯示，在止於13日當周，美股指數型基金（ETF）與共同基金吸金近560億美元，為2008年來單周次高。

不過，由於川普的政策可能提高Fed抑制通膨的難度，最近的數據也顯示通膨依然僵固，Fed官員近來已釋出明年「審慎降息」的訊號，投資人也迅速縮減明年的降息預期，預估明年10月前降息4碼以上的機率僅29.8%，遠低於一個月前的85.7%。這種預期變化已帶動美國公債殖利率大漲，在美股價位偏高之際，威脅後續漲勢。

此外，彭博資訊數據顯示，標普500指數成分企業未來12個月預估每股盈餘（EPS）的修正動能指標，已降為負數，在去年來次差的區域盤旋，顯示分析師下修盈餘前景的動能比上修更強。

彭博策略師表示，美股正在「營造反轉」，「進入2025年的重大問題在於Fed能否持續放鬆信用，及企業獲利動能對大型科技股之外的落後股是否有利」。

目前90%的標普500指數已公布上季業績，年比成長8.5%，高於財報季開始時的預估增幅4.2%，上季盈餘成長率預料仍將是2022年初以來最強。

但分析師已明顯下修未來12個月的盈餘預估，因企業主管提出的業績展望好壞不一，或暫不提出財測，而潛在原因包括Fed降息路徑、中國經濟情勢及美國財政政策展望都不確定。10月中以來，分析師下修未來一年盈餘預估最多的是能源與原料類股，因價格下滑。