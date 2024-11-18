美股浮現兩大潛在利空

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
華爾街分析師下修美企明年獲利成長預估。（美聯社）
華爾街分析師下修美企明年獲利成長預估。（美聯社）

儘管投資人積極押注美股將繼續「熱漲」，但市場近來已浮現兩大潛在利空：聯準會（Fed）可能讓利率維持在更高水準更久，以及華爾街分析師正快速下修美國企業明年的獲利成長預估。

投資人已湧入追蹤美股的股票基金，擁抱可望受惠於美國總統當選人川普政策提案的股票。EPFR數據顯示，在止於13日當周，美股指數型基金（ETF）與共同基金吸金近560億美元，為2008年來單周次高。

不過，由於川普的政策可能提高Fed抑制通膨的難度，最近的數據也顯示通膨依然僵固，Fed官員近來已釋出明年「審慎降息」的訊號，投資人也迅速縮減明年的降息預期，預估明年10月前降息4碼以上的機率僅29.8%，遠低於一個月前的85.7%。這種預期變化已帶動美國公債殖利率大漲，在美股價位偏高之際，威脅後續漲勢。

此外，彭博資訊數據顯示，標普500指數成分企業未來12個月預估每股盈餘（EPS）的修正動能指標，已降為負數，在去年來次差的區域盤旋，顯示分析師下修盈餘前景的動能比上修更強。

彭博策略師表示，美股正在「營造反轉」，「進入2025年的重大問題在於Fed能否持續放鬆信用，及企業獲利動能對大型科技股之外的落後股是否有利」。

目前90%的標普500指數已公布上季業績，年比成長8.5%，高於財報季開始時的預估增幅4.2%，上季盈餘成長率預料仍將是2022年初以來最強。

但分析師已明顯下修未來12個月的盈餘預估，因企業主管提出的業績展望好壞不一，或暫不提出財測，而潛在原因包括Fed降息路徑、中國經濟情勢及美國財政政策展望都不確定。10月中以來，分析師下修未來一年盈餘預估最多的是能源與原料類股，因價格下滑。

Fed 美國 美股

延伸閱讀

「最後一場拜習會」美中領導人秘魯會晤 我外交部聲明回應

日本自衛隊定期部署澳洲 與澳美軍隊一同訓練

永豐金證券「豐富人生」健康理財講座

台股上周回檔811點、跌幅3.4% 法人：本周要看輝達財報臉色

相關新聞

航空大增班拚購物季商機 趁空運運價走揚衝刺獲利

之前因中國大陸旅遊需求降溫而縮減航班的航空業者，正趕忙調整航線並加開班機，以迎接黑色星期五與耶誕節購物旺季來臨之前的空運...

三星電子18日啟動庫藏股計畫 規模將達72億美元

南韓三星電子15日宣布，將在未來一年分階段買回10兆韓元（72億美元）庫藏股，該公司股價15日收盤聞訊大漲7.21%。散...

巴隆：人工智慧熱潮延續

巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司主管，發現他們全都認為AI支出熱潮將持續，而且大家都在買輝達（NV...

美超微 疑踩地緣政治紅線

美超微遭逢財會風暴，今天是股票是否下市關鍵日。市場盛傳，美超微在AI市況光明下卻被「修理」，可能與公司牽涉地緣政治敏感議...

美股浮現兩大潛在利空

儘管投資人積極押注美股將繼續「熱漲」，但市場近來已浮現兩大潛在利空：聯準會（Fed）可能讓利率維持在更高水準更久，以及華...

橄欖油價格 將從高點腰斬

全球橄欖油生產商龍頭Deoleo表示，天候問題引發的橄欖油危機似乎已度過最糟的時期，這種「液體黃金」的價格將將從歷史高點...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。