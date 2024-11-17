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三星電子18日啟動庫藏股計畫 規模將達72億美元

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
三星電子將在未來一年分階段買回10兆韓元（72億美元）庫藏股。圖／路透
三星電子將在未來一年分階段買回10兆韓元（72億美元）庫藏股。圖／路透

南韓三星電子15日宣布，將在未來一年分階段買回10兆韓元（72億美元）庫藏股，該公司股價15日收盤聞訊大漲7.21%。散戶也趁三星近來股價頻跌，外資在美國選後大量出售該股之時，逢低買進逾2兆韓元該公司股票。

南韓經濟日報報導，三星電子將自18日起至明年2月17日止，進行首批庫藏股回購，買回5,014萬股普通股和691萬股特別股，兩者各占該公司在外流通股票的0.84%。三星說，「未來三個月將買回3兆韓元庫藏股，買回的股票將全數註銷」。

另據韓聯社報導，外資在美國大選結果出爐後、截至15日的八個交易日期間，出售多達2.48兆韓元三星電子股票。但韓國證券交易所（KRX）數據顯示，散戶投資人卻趁此時機，逢低買進2.33兆韓元（16.7億美元）該公司股票。

三星下一批將買回剩餘的7兆韓元庫藏股，執行時程和方法將於稍後決定。這將是三星分別在2015年買回11.4兆韓元股票，以及2017年買回9.3兆韓元股票後，首次回購庫藏股。

在三星啟動上述兩次回購計畫，與2018年11月底完成並註銷當時買回股票的期間內，股價漲幅高達52.5%。

本次回購庫藏股的消息也推升三星股價15日上漲7.21%，收53,500韓元。但三星股價今年來仍大跌32.8%，遠遜於競爭對手。

全球最大晶圓代工業者台積電今年來股價急升74.5%，同期台灣最大無廠半導體設計業者聯發科則漲29.5%，高頻寬記憶體（HBM）龍頭SK海力士也漲25.1%。

三星電子近幾個月來股價不斷下滑，14日跌至49,900韓元，為四年多來最低點，因市場擔心川普明年上任後將取消晶片補助計畫。該公司上季財報遜色、全球半導體產業在美國川普政府掌權下的前景堪憂，也是導致三星股價下滑的因素。

三星電子 半導體 南韓

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