橄欖油價格 將從高點腰斬

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電

全球橄欖油生產商龍頭Deoleo表示，天候問題引發的橄欖油危機似乎已度過最糟的時期，這種「液體黃金」的價格將將從歷史高點腰斬，可望使多年來飽受糧食通膨所苦的一般家庭，獲得喘息空間。

Deoleo預測，橄欖油產業在經歷史上「最艱辛時刻」後，處境正在好轉，未來幾個月的橄欖油價格將從歷史高點減半，本季的收成將明顯優於去年。

Deoleo銷售長古茲曼（Miguel Ángel Guzmán）說，「我們仍處於橄欖油價格的緊張階段，尤其是特級初榨這類品質較高的油」，「不過未來幾月的前景很正向，因為市場將開始回穩，隨著新收成提高及供應增加，市場將逐漸恢復正常。」

國際橄欖理事會（IOC）估計，西班牙、希臘、葡萄牙和突尼西亞等多數橄欖油生產國今年的收成將改善，西班牙的產量將由去年的85萬噸增至140萬噸。

近年來，南歐的乾旱和極端天候影響橄欖收成，帶動橄欖油價格價格急遽上揚。英國國家統計局（ONS）的數據顯示，英國的橄欖油價格2021年底以來上漲150%。糧食價格漲至45年高點。

橄欖油 油價 西班牙

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