AI支出熱潮將持續！巴隆金融周刊：輝達等3公司會成大贏家

巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管，發現他們全都認為人工智慧（AI）支出熱潮將持續下去，而且大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。

資料中心電力與冷卻設備提供商Vertiv執行長說，其客戶正打造愈來愈多的容量500 MW以上的資料中心，「我們看到市場持續加速（成長）」。微軟Azure科技長魯西諾維奇也說，到目前為止，「似乎沒有看到擴展的盡頭」。Google雲端的科技研究員蘭加納坦說，看到愈來愈多客戶用AI對話介面合成並分析大量複雜數據。

巴隆指出，這股熱潮中，輝達、Vertiv及甲骨文將成為大贏家。就輝達而言，每家公司正在買GB200 NVL72系統，基於這套系統的強大優勢，輝達明年可望再迎來強勁成長。

巴隆估算，華爾街預估輝達2027年每股盈餘（EPS）為5.39美元，似乎還太保守，若台積電的供應限制得到緩解，輝達合理的EPS是6.5美元，乘以25後的目標價為162.5美元，比15日收盤價141.9美元高出14.5%。

Vertiv的設備也幾乎無可取代，其2027年EPS預估為5.5美元，乘以25後的目標價為137.5美元。甲骨文已成為頂尖AI模型公司的第三方雲端供應商首選，且是優異的輝達合作夥伴，目標價為250美元。