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輝達本周將發財報！市場緊盯台積電等供應商產能展望 推測明年成長前景

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
輝達（Nvidia）本周將公布上季財報，獲利和營收預料都將強勁成長。路透
輝達（Nvidia）本周將公布上季財報，獲利和營收預料都將強勁成長。路透

美國人工智慧（AI）晶片霸主輝達（Nvidia）本周將公布上季財報，獲利和營收預料都將強勁成長，投資人將緊盯本季財測、與台積電等供應商提高產能的情況，從而推測明年的成長前景。

輝達預定20日美股盤後公布止於10月31日的年度第3季（上季）財報，預料每股盈餘將比去年同期成長88%至0.75美元，營收估年增82%至330.6億美元，Susquehanna金融集團分析師羅蘭表示，他確認產業供應鏈後發現，輝達目前Hopper系列晶片的需求依然熱絡。

Oppenheimer分析師夏佛預期，輝達上季資料中心營收將成長近兩倍。Raymond James分析師帕裘里則指出，健全的Hopper需求與Balckwell增產，將驅動輝達本季業績，但供應是一大變數

關鍵將是本季財測，華爾街預期輝達本季每股盈餘將增長58%至0.82美元，營收成長67%至369.4億美元，只是市場揮之不去的憂慮之一，是輝達能否從晶圓代工廠台積電、以及系統組裝廠鴻海集團和廣達，取得足夠的產品供應。

摩根士丹利分析師摩爾預期，輝達可能暗示Blackwell晶片本季有望進帳約50億-60億美元營收，但輝達可能因晶片供應受限，更難發布市場習慣的超強財測。

瑞穗分析師拉克許和花旗分析師馬里克都認為，輝達預估的本季營收水準，可能因為硬體供應限制，僅能約略符合、甚至略低於市場預期。拉克許指出，Balckwell可能會在本季末加速增產，限制了Balckwell營收、以及相關系統收入的成長空間。

華爾街普遍仍看好輝達明年展望，也依然以輝達為首選的標普500成分股，預估將一路成長到2026年。瑞穗交易平台分析師克萊恩預期，受惠於龐大訂單與Blackwell的未出貨需求，輝達2026年度下半年（明年8月-後年1月）業績將加速成長，而且明年3月還有輝達發表下一代Rubin晶片平台的利多催化。

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