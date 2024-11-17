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試營運無法全程自動駕駛…陸自動駕駛列車不符標準 遭印尼政府退貨

中央社／ 雅加達17日專電

中國自動駕駛列車在印尼新首都試營運後，因不符合標準遭印尼退貨。印尼新都管理局指出，列車仍須進行各項調整，特別是自動駕駛技術如煞車系統等尚未達到標準，預計年底前將列車退回中國。

印尼媒體報導，中國製造的無軌快速交通（ART）列車9月12日到10月22日在新首都努山塔拉試營運期間，無法全程自動駕駛，在緊急情況下仍須司機介入，因此列車將會被退回中國。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）今天報導，中國中車（CRRC）生產的無軌快速交通列車將被退回中國，新首都（IKN）管理局數位生態系統開發總監東尼（Tonny Agus Setiono）表示，這個系統在中國仍處於開發與測試階段，因此尚未達到所需的最佳性能。

東尼說：「日前運行的無軌快速交通系統仍無法全程自動駕駛，需要進一步改進。」

雅加達郵報（Jakarta Post）日前報導，新都管理局主管阿里（Mohammed Ali Berawi）指出，自動駕駛模式未達預期，因為在緊急情況下，仍需要駕駛手動干預，並指出，司機仍得將手放在方向盤上，並做好從自動控制切換到手動控制的準備。

他補充，自動煞車系統也未能在列車前方有障礙物或物體穿過時自動煞車、減速或發出警告。

印尼前總統佐科威（Joko Widodo）曾表示，自動駕駛列車系統將會比雅加達的捷運和輕軌更好，並指出捷運與輕軌成本高且難以開發。佐科威6月時更要求泗水（Surabaya）、萬隆（Bandung）、棉蘭（Medan）和巴里帕潘（Balikpapan）等地方首長安裝自動駕駛列車輕軌。

印尼交通部發言人布迪（Budi Raharjo）透過聲明表示，經過2個月的測試，發現自動駕駛列車系統無法在努山塔拉正常運作，並強調，退貨不會花到國家預算。

印尼 輕軌 雅加達

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