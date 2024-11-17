路透：塔塔電子已同意取得和碩印度廠60%股權 雙方以合資方式經營

兩名知情人士告訴路透，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。

知情人士表示，在這項上周內部宣布的協議下，塔塔將持有這家合資事業60%股權，並負責日常營運，而和碩則持有其餘股權，並提供技術支援。兩名知情人士都未透露交易的財務細節。塔塔拒絕回應。蘋果和和碩則未回應路透的置評請求。

這座塔塔與和碩合資經營的工廠，將有1萬名員工，每年生產500萬支iPhone，將是塔塔在印度的第三座iPhone廠。

第一名知情人士說，他們15日在這座iPhone廠內部宣布完成協議。第二名知情人士則說，兩家公司計劃未來幾天向印度競爭委員會（CCI）尋求批准。

在美中地緣政治緊張下，蘋果日益尋求將其供應鏈多元化，分散至中國大陸之外。對印度的塔塔集團來說，台灣和碩的清奈廠，將有助塔塔的iPhone製造計畫。塔塔已在去年從台灣緯創手中，取得一座位於卡納塔克邦的iPhone組裝廠。塔塔也正在泰米爾納德邦的霍蘇爾市興建另一座工廠；該公司在當地原有一座iPhone零件廠，但在去年遭受祝融之災。

分析師估計，在IPhone今年的整體出貨中，印度將貢獻20-25%，較去年的12-14%攀升。