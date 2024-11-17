快訊

美貌智商雙在線！21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

偕妻散步竟遇公車追撞死劫...人夫目睹慟：下意識有閃 但她沒躲過

巨大的戰略優勢...蘋果分享自研晶片成功秘密 對手無法先用3奈米最新技術

路透：塔塔電子已同意取得和碩印度廠60%股權 雙方以合資方式經營

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
兩名知情人士告訴路透，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。路透
兩名知情人士告訴路透，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。路透

兩名知情人士告訴路透，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋果供應商的地位。

知情人士表示，在這項上周內部宣布的協議下，塔塔將持有這家合資事業60%股權，並負責日常營運，而和碩則持有其餘股權，並提供技術支援。兩名知情人士都未透露交易的財務細節。塔塔拒絕回應。蘋果和和碩則未回應路透的置評請求。

這座塔塔與和碩合資經營的工廠，將有1萬名員工，每年生產500萬支iPhone，將是塔塔在印度的第三座iPhone廠。

第一名知情人士說，他們15日在這座iPhone廠內部宣布完成協議。第二名知情人士則說，兩家公司計劃未來幾天向印度競爭委員會（CCI）尋求批准。

在美中地緣政治緊張下，蘋果日益尋求將其供應鏈多元化，分散至中國大陸之外。對印度的塔塔集團來說，台灣和碩的清奈廠，將有助塔塔的iPhone製造計畫。塔塔已在去年從台灣緯創手中，取得一座位於卡納塔克邦的iPhone組裝廠。塔塔也正在泰米爾納德邦的霍蘇爾市興建另一座工廠；該公司在當地原有一座iPhone零件廠，但在去年遭受祝融之災。

分析師估計，在IPhone今年的整體出貨中，印度將貢獻20-25%，較去年的12-14%攀升。

印度 情人 財務

延伸閱讀

印度醫院氧氣機故障火災 10新生兒罹難、16命危

印度民眾包圍政治人物官邸 當局斷網路實施宵禁

川普擬取消電動車優惠

4人同行1人免費吃到飽 台北美福彩匯自助餐款待壽星

相關新聞

路透：塔塔電子已同意取得和碩印度廠60%股權 雙方以合資方式經營

兩名知情人士告訴路透，塔塔電子已同意買下和碩在印度唯一iPhone廠的多數股權，雙方以合資方式經營，此舉強化了塔塔作為蘋...

未來一周美股三大觀察變數 輝達財報、11月PMI將公布

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有三大觀察變數。首先是留意美國聯準會（Fed）官員對經濟、就業市場、通貨膨脹、利率等面向的...

馬斯克傳籌60億美元買AI晶片 加碼控告OpenAI與微軟

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，用於替在田納西州曼菲斯市的新資料中心採購10萬組輝達（...

Fed放鷹！美債跌勢不止 10年期債殖利率一度衝上4.5%

美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會（Fed）主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，利率交換市場15日顯示12月...

遲交年報／美超微避免下市 18日是關鍵

伺服器大廠美超微（Super Micro）延遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新的會計師，該公司須在周一（18日）前交出...

「川普衝擊」震撼新興市場

川普打贏美國總統選戰，加上共和黨選後掌握參眾兩院，壓倒性的勝利形成了「川普衝擊」，打擊到新興市場資產和包括醫療保健在內的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。