聽新聞
0:00 / 0:00

美眾議員推案 擬撤陸最惠國待遇

聯合報／ 國際中心／綜合報導
共和黨籍美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾。歐新社
共和黨籍美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾。歐新社

共和黨美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾十四日聲明，他推出「恢復貿易公平法案」，要求取消中國大陸的永久正常貿易關係（PNTR，即最惠國待遇）地位。

穆勒納爾在聲明提到，該法案旨在阻止中共利用美國，並為美國勞工及美國盟友創造公平競爭環境。美中的PNTR「辜負」了美國，「侵蝕我們的製造業基礎，將就業機會奉送我們的頭號對手」；該法案將剝奪美中的PNTR，以保護美國國安、支持供應鏈韌性，並將製造業工作帶回美國及盟友，協助美國人民贏得和中共的戰略競爭。

共和黨籍美國聯邦參議員霍利此前推出該法案的參院版本。

一九八九年天安門事件後，翌年美國國會決定不再延長中國最惠國待遇（MFN），但時任的總統老布希予以否決。民主黨籍前總統柯林頓一九九四年並將中國MFN與其人權脫鉤。美國一九九八年將MFN更名為PNTR，並於二○○○年給予中國PNTR。

中共 共和黨 美國

延伸閱讀

美國西南航空客機起飛前遭槍擊 機場發聲明「人員未傷亡」

美公民欲離美 英法加有條件歡迎 德義波更彈性

十年磨一劍游向國際 全中運2金牌基中蕭子桓赴美挑戰

世界健身-KY買母公司商標權 健身雙雄闢海外商機

相關新聞

美眾議員推案 擬撤陸最惠國待遇

共和黨籍美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾十四日聲明，他推出「恢復貿易公平法案」，要求取消中國大陸的永久正常貿...

川普行情退 市場等輝達財報表現

美國股市三大指數周五全面下挫，也創下兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）勢必放慢降息...

川普顧問：英國若靠攏歐盟經濟模式 恐影響與美貿易

美國總統當選人川普的高階經濟顧問摩爾（Stephen Moore）表示，英國在貿易事務上應朝用與美國立場相同，而非追求與...

傳馬斯克新創公司籌資60億美元 欲買10萬組輝達晶片蓋資料中心

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，用於位在田納西州曼菲斯市的新資料中心採購10萬組輝達（...

遲交慣犯？美超微延後提交年報恐被下市 大限日子在即

美國伺服器大廠美超微（Super Micro）延遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新的會計師，該公司須在周一（18日）前...

槓上OpenAI！馬斯克怒控「不義之財」 最大金主微軟也成被告

億萬富豪創業家馬斯克（Elon Musk）擴大他對ChatGPT開發商OpenAI的訴訟，除了加告反托辣斯和其他罪名外，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。