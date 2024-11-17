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美眾議員推案 擬撤陸最惠國待遇
共和黨籍美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾十四日聲明，他推出「恢復貿易公平法案」，要求取消中國大陸的永久正常貿易關係（PNTR，即最惠國待遇）地位。
穆勒納爾在聲明提到，該法案旨在阻止中共利用美國，並為美國勞工及美國盟友創造公平競爭環境。美中的PNTR「辜負」了美國，「侵蝕我們的製造業基礎，將就業機會奉送我們的頭號對手」；該法案將剝奪美中的PNTR，以保護美國國安、支持供應鏈韌性，並將製造業工作帶回美國及盟友，協助美國人民贏得和中共的戰略競爭。
共和黨籍美國聯邦參議員霍利此前推出該法案的參院版本。
一九八九年天安門事件後，翌年美國國會決定不再延長中國最惠國待遇（MFN），但時任的總統老布希予以否決。民主黨籍前總統柯林頓一九九四年並將中國MFN與其人權脫鉤。美國一九九八年將MFN更名為PNTR，並於二○○○年給予中國PNTR。
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