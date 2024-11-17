川普行情退 市場等輝達財報表現

美國股市三大指數周五全面下挫，也創下兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）勢必放慢降息的步調。輝達（NVIDIA）本周公布財報，將延續美股選後慶祝行情的重任。

晶片股率科技股下挫。半導體設備公司應用材料業績展望不如預期，股價暴跌逾百分之九，輝達也大跌百分之三點三。

輝達將於台北周四清晨公布財報。據LSEG調查，輝達十月止季度淨利預料會達到一百八十四億美元，營收成長逾百分之八十至三百三十億美元。分析師提醒，輝達財報表現雖頻頻優於預期，但超出幅度已愈來愈小。

對投資人而言，最關注的部分還不在於輝達超出預期的表現，而是高層透露多少晶片需求資訊，特別是Blackwell新架構晶片狀況。

輝達的財報表現也攸關美股能否維持目前的高價位，標準普爾五百指數成分股企業預估本益比已超過二十二倍，接近三年來的最高水準。