聽新聞
0:00 / 0:00
川普行情退 市場等輝達財報表現
美國股市三大指數周五全面下挫，也創下兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）勢必放慢降息的步調。輝達（NVIDIA）本周公布財報，將延續美股選後慶祝行情的重任。
晶片股率科技股下挫。半導體設備公司應用材料業績展望不如預期，股價暴跌逾百分之九，輝達也大跌百分之三點三。
輝達將於台北周四清晨公布財報。據LSEG調查，輝達十月止季度淨利預料會達到一百八十四億美元，營收成長逾百分之八十至三百三十億美元。分析師提醒，輝達財報表現雖頻頻優於預期，但超出幅度已愈來愈小。
對投資人而言，最關注的部分還不在於輝達超出預期的表現，而是高層透露多少晶片需求資訊，特別是Blackwell新架構晶片狀況。
輝達的財報表現也攸關美股能否維持目前的高價位，標準普爾五百指數成分股企業預估本益比已超過二十二倍，接近三年來的最高水準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言