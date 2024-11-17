美股失色緊盯輝達財報 AI晶片巨頭本周將釋出需求資訊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
輝達將於本周公布財報。（路透）
輝達將於本周公布財報。（路透）

美股三大指數上周五（15日）全面下挫，寫兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）將放慢降息步調。輝達（NVIDIA）預定本周公布財報，將承接延續美股選後慶祝行情的重任。

那斯達克綜合指數上周五跌逾2%，標普500指數跌1.3%，道瓊工業指數跌逾300點，跌幅0.7%。那斯達克連四天收黑，一周跌逾3%，標普和道瓊各跌逾2%和1%。

晶片股率科技股下挫，半導體設備公司應用材料業績展望不如預期，股價暴跌逾9%。輝達和科磊（KLA）也分別大跌3.3%和4.7%。費城半導體指數下跌3.4%，台積電（2330）ADR跌1.3%，一周下來各跌8.6%和7.6%。

美國10月零售銷售連續第二個月意外強勁成長。進口價格出現反彈，近日數據也顯示通膨居高不下。Vaughan Nelson副投資長李奇表示：「在過去48小時，出現一些相當大的變化，不僅來自大選方面，還有優於預期的經濟數據，以及Fed主席鮑爾關於不必那麼激進降息的談話。」他還說，股票和指數選擇權到期加劇了上周五的波動。

輝達將於台灣時間本周四清晨的美股盤後公布財報。據LSEG調查，輝達10月止季度淨利預料達到184億美元，營收成長逾80%至330億美元。分析師提醒，輝達實際表現雖頻頻優於預期，但超出幅度已愈來愈小。

對投資人而言，最重要的不在於輝達表現能否超出預期，而是高層透露晶片需求的相關資訊，尤其Blackwell新架構晶片的銷售狀況明年才會開始反映。

輝達

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