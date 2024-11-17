「川普衝擊」震撼新興市場

川普打贏美國總統選戰，加上共和黨選後掌握參眾兩院，壓倒性的勝利形成了「川普衝擊」，打擊到新興市場資產和包括醫療保健在內的美國國內特定產業。

上周新興市場各類資產度過一、兩年來最慘一周。MSCI新興市場指數上周重挫4.5%，是2022年6月來最大周線跌幅。新興貨幣的一項指標跌幅也差不多，寫2023年9月以來最弱周線表現，南非幣蘭德、馬元、匈牙利貨幣福林領跌；印度盧比、韓元持穩。交易人士拋售較高風險資產，對美元走強和全球利率可能上升預做準備，美元現已升值到兩年高點。

美銀引用EPFR全球的數據指出，截至13日的一周，全球新興市場股票基金資金流出75億美元，突破2015年8月以來的紀錄。這也是新興市場股票基金連續第五周失血，而中國大陸過去五周股市合計流出211億美元，是史上最高金額。

美國國內股票上周也有「川普衝擊」受災戶。川普14日宣布反疫苗的小羅勃甘迺迪將是新政府衛生部長後，生產疫苗的藥廠莫德納、輝瑞15日股價分別重挫7.3%、4.7%，延續14日的跌勢。醫療保健類股也繼續跌，標普500醫療保健指數下滑1.9%至5月來最低。

川普也確定要讓北達科他州州長柏根出任內政部長，同時領導新成立的國家能源委員會。內政部管理的聯邦土地攸關能源與礦產開發；其下的海洋能源管理局，擁有聯邦海域離岸風電計畫的准駁權，之後四年是否還會核准新案，很難說。