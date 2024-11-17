遲交年報／美超微避免下市 18日是關鍵

伺服器大廠美超微（Super Micro）延遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新的會計師，該公司須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因，才能免於從那斯達克交易所下市的命運。

美超微須在18日之前，向那斯克交易所提交止於6月30日的10-K年報、或是呈交如何繳出年報的計畫，以符合那斯達克交易所的上市規定。

截止日期原本是周六（16日），但那斯達克規定，若期限適逢周末、聯邦假期或那斯達克假期，可順延至下一個交易日。

倘若美超微提出的計畫，獲得那斯達克交易所批准，提交年報的期限可能延至明年2月。那斯達克想了解美超微董事會是否調查了會計問題、想明白遲交的確切原因、及董事會的行動時間表。

如果那斯達克駁回美超微的合規計畫，美超微可請求交易所聽證小組舉行聽證會，檢討相關決定。美超微不會立即下市，聽證小組將請求中止下市15天，下市期限最久可延後180天。