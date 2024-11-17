Fed放鷹！美債跌勢不止 10年期債殖利率一度衝上4.5%

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會（Fed）主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%，美國公債價格也欲振乏力。 路透
美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會（Fed）主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%，美國公債價格也欲振乏力。 路透

美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會（Fed）主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，利率交換市場15日顯示12月降息機率一度跌到50%，美國公債價格也欲振乏力，10年期殖利率盤中短暫衝上4.5%，觸動一波買盤。

美國10月零售銷售表現紮實，月比升幅0.4%優於預期，9月增幅更大幅上修至0.8%，加上紐約聯準銀行公布的帝國州商業景氣指數勁增，加深市場唯恐Fed下月不會再進一步降息的疑慮。在利率交換市場，交易員估計12月Fed降息1碼（0.25個百分點）的機率一度掉到僅50%，遠低於本周初的80%。

最新數據發布後，美國10年期公債殖利率15日盤初一度躍上4.505%，是五個半月新高。某大戶大單敲進10年期公債12月期貨，短短數小時內，10年期殖利率回落至4.43%，讓這筆大宗交易迅速獲利約500萬美元。道瓊市場數據顯示，10年期殖利率微幅收高，報4.426%，周線上揚11.9個基點。債券殖利率與價格呈反向關係。

美國10年期公債殖利率 圖／經濟日報提供
美國10年期公債殖利率 圖／經濟日報提供

金融經紀公司JonesTrading首席市場策略師歐魯克指出，10年期公債殖利率升至4.5%極具吸引力，美股回跌也助長買公債避險的需求。Curvature Securities固定收益主管狄加洛馬說，10年期殖利率已升到吸引潛在買家的水準，加上美股賣壓出籠，促使一些投資人捨棄股市、轉進債市。

近日來Fed決策官員的公開談話，也牽動投資人敏感神經，特別是鮑爾14日表明「不急於降息」的立場，已動搖市場對Fed下月降息的信心。

里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也表示，他贊同達拉斯聯準銀行總裁羅根的說法，即「船快停靠碼頭時應當減速」。他說，核心通膨仍黏著，但明年第1季可望降下來。

不過，12月降息似乎仍是檯面上選項之一。波士頓聯準銀行總裁柯林斯就表示，下月降息雖無迫切必要，但也不排除息，最終視數據而定。

芝加哥聯準銀行總裁古斯比說，只要通膨持續滑向2%目標，未來12到18個月利率就會大幅降低，他估計年底前可能降1碼、明年再降1個百分點。

Fed 美國 通膨

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