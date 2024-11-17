馬斯克傳籌60億美元買AI晶片 加碼控告OpenAI與微軟

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，用於替在田納西州曼菲斯市的新資料中心採購10萬組輝達（Nvidia）晶片，這也將使xAI估值達到500億美元，比幾個月前將近翻倍。

CNBC引述知情人士報導，這輪籌資預料未來幾天內結束，將包含預計來自中東主權基金的50億美元，以及來自其他投資者的10億美元。這筆資金將用來採購10萬組輝達晶片。特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）系統將仰賴曼菲斯市新資料中心的超級電腦。

馬斯克去年7月宣布成立xAI，同年11月推出聊天機器人Grok，目的是為了和ChatGPT開發商OpenAI等業者直接競爭。馬斯克過去也曾參與OpenAI的創立，但因與共同創辦人奧特曼間的衝突，於2018年離開了該公司。

他與OpenAI間的衝突也已擴大到法庭上。據他14日提交到加州奧克蘭聯邦法院的訴狀，他不但加碼控告OpenAI反托辣斯等罪名，也將OpenAI的最大金主微軟列為被告。

馬斯克指控微軟和OpenAI，試圖非法獨占生成式AI市場和排擠競爭者，並在推動AI進步之際，把自身利益擺在公眾利益之前。

他在訴狀中表示：「過去從未有一家企業，從免稅的慈善事業變成一家估值1,570億美元、癱瘓市場的營利事業，而且只花八年時間。」他要求廢除OpenAI與微軟的授權，和強迫它們放棄獲得的「不義之財」。

此外，隨著川普當選美國總統，做為川普核心圈子的一員，馬斯克近幾周來也已開始和新政府積極合作，探討因應AI和更廣泛科技的方式。

根據川普的競選宣言，他計劃廢除拜登對AI的行政命令，並稱呼這些命令「阻礙了AI創新、將激進左翼的思想強加在這項科技的發展上」，並表示「共和黨人支持基於自由言論和人類繁榮的AI發展」。

另一方面，馬斯克的SpaceX，據傳也準備在12月透過公開收購的管道賣股票，每股價格約135美元，這將使SpaceX估值達到約2,550億美元，高於今年稍早達到的約2,100億美元。

SpaceX總裁暨營運長夏特威爾15日表示，該公司的半可回收火箭獵鷹今年已發射逾100次，次數還在累積；旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務已服務近500萬名客戶。