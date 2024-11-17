馬斯克傳籌60億美元買AI晶片 加碼控告OpenAI與微軟

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
億萬富豪馬斯克的人工智慧新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，資金將用於為新的資料中心採購10萬組輝達（Nvidia）晶片。（美聯社）
億萬富豪馬斯克的人工智慧新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，資金將用於為新的資料中心採購10萬組輝達（Nvidia）晶片。（美聯社）

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，用於替在田納西州曼菲斯市的新資料中心採購10萬組輝達（Nvidia）晶片，這也將使xAI估值達到500億美元，比幾個月前將近翻倍。

CNBC引述知情人士報導，這輪籌資預料未來幾天內結束，將包含預計來自中東主權基金的50億美元，以及來自其他投資者的10億美元。這筆資金將用來採購10萬組輝達晶片。特斯拉的全自動輔助駕駛（FSD）系統將仰賴曼菲斯市新資料中心的超級電腦。

馬斯克去年7月宣布成立xAI，同年11月推出聊天機器人Grok，目的是為了和ChatGPT開發商OpenAI等業者直接競爭。馬斯克過去也曾參與OpenAI的創立，但因與共同創辦人奧特曼間的衝突，於2018年離開了該公司。

他與OpenAI間的衝突也已擴大到法庭上。據他14日提交到加州奧克蘭聯邦法院的訴狀，他不但加碼控告OpenAI反托辣斯等罪名，也將OpenAI的最大金主微軟列為被告。

馬斯克指控微軟和OpenAI，試圖非法獨占生成式AI市場和排擠競爭者，並在推動AI進步之際，把自身利益擺在公眾利益之前。

他在訴狀中表示：「過去從未有一家企業，從免稅的慈善事業變成一家估值1,570億美元、癱瘓市場的營利事業，而且只花八年時間。」他要求廢除OpenAI與微軟的授權，和強迫它們放棄獲得的「不義之財」。

此外，隨著川普當選美國總統，做為川普核心圈子的一員，馬斯克近幾周來也已開始和新政府積極合作，探討因應AI和更廣泛科技的方式。

根據川普的競選宣言，他計劃廢除拜登對AI的行政命令，並稱呼這些命令「阻礙了AI創新、將激進左翼的思想強加在這項科技的發展上」，並表示「共和黨人支持基於自由言論和人類繁榮的AI發展」。

另一方面，馬斯克的SpaceX，據傳也準備在12月透過公開收購的管道賣股票，每股價格約135美元，這將使SpaceX估值達到約2,550億美元，高於今年稍早達到的約2,100億美元。

SpaceX總裁暨營運長夏特威爾15日表示，該公司的半可回收火箭獵鷹今年已發射逾100次，次數還在累積；旗下的星鏈（Starlink）衛星網路服務已服務近500萬名客戶。

OpenAI 川普 馬斯克

延伸閱讀

馬斯克成川普跟前紅人 銀行盼協助收購X案130億美元貸款解套

槓上OpenAI！馬斯克怒控「不義之財」 最大金主微軟也成被告

史上最貴幕僚？川普新政府變「富豪俱樂部」 有望打破首任內閣紀錄

紐約時報：馬斯克密會伊朗駐聯合國大使

相關新聞

馬斯克傳籌60億美元買AI晶片 加碼控告OpenAI與微軟

馬斯克的人工智慧（AI）新創公司xAI據傳正在籌資多達60億美元，用於替在田納西州曼菲斯市的新資料中心採購10萬組輝達（...

Fed放鷹！美債跌勢不止 10年期債殖利率一度衝上4.5%

美國經濟和通膨數據皆強，加上聯準會（Fed）主席鮑爾「不急於降息」的發言持續在市場餘波盪漾，利率交換市場15日顯示12月...

美眾議員推案 擬撤陸最惠國待遇

共和黨籍美國聯邦眾議院中共問題特設委員會主席穆勒納爾十四日聲明，他推出「恢復貿易公平法案」，要求取消中國大陸的永久正常貿...

遲交年報／美超微避免下市 18日是關鍵

伺服器大廠美超微（Super Micro）延遲繳交10-K年報，至今也尚未找到新的會計師，該公司須在周一（18日）前交出...

「川普衝擊」震撼新興市場

川普打贏美國總統選戰，加上共和黨選後掌握參眾兩院，壓倒性的勝利形成了「川普衝擊」，打擊到新興市場資產和包括醫療保健在內的...

川普行情退 市場等輝達財報表現

美國股市三大指數周五全面下挫，也創下兩個多月來最大單周跌幅，不僅川普行情後繼無力，投資人也押注聯準會（Fed）勢必放慢降息...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。