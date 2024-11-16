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槓上OpenAI！馬斯克怒控「不義之財」 最大金主微軟也成被告

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
馬斯克進一步在法庭上槓上OpenAI，連OpenAI的最大金主也被列為被告。圖／路透
馬斯克進一步在法庭上槓上OpenAI，連OpenAI的最大金主也被列為被告。圖／路透

億萬富豪創業家馬斯克（Elon Musk）擴大他對ChatGPT開發商OpenAI的訴訟，除了加告反托辣斯和其他罪名外，也將OpenAI的最大金主微軟列為被告。

路透報導，馬斯克在14日晚間提交到加州奧克蘭聯邦法院的修訂版訴狀中表示，微軟和OpenAI試圖非法獨占生成式人工智慧（AI）市場，和排擠競爭者。

和他在8月提出的原始訴狀一樣，馬斯克指控OpenAI和其執行長奧特曼（Samuel Altman）違反合約條款，在推動AI進步之際，把自身利益擺在公眾利益之前。

他在修訂版訴狀中說：「過去從未有一家企業，從免稅的慈善事業變成一家估值1,570億美元、癱瘓市場的營利事業，而且只花八年時間。」他要求廢除OpenAI與微軟的授權，和強迫它們放棄獲得的「不義之財」。

這份擴大版訴狀表示，OpenAI和微軟透過限制與其對手往來的協議條件，違反了反托辣斯法，並稱這兩家公司的獨家授權協議相當於未經監管機構批准的併購。

OpenAI在聲明中表示，這項最新訴訟「比先前的還要更加毫無根據和過分」。微軟則對此拒絕置評。

ChatGPT OpenAI 微軟 馬斯克

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