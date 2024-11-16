快訊

獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

星總理黃循財首次APEC發言 籲重振經濟融合目標

中央社／ 新加坡16日電
新加坡總理黃循財。路透
新加坡總理黃循財。路透

新加坡總理黃循財上任後，首次在APEC峰會期間發言。他表示，以規則為基礎的多邊體系面臨壓力，經濟碎片化風險增加，呼籲APEC重申透過經濟融合創造繁榮的最初目標、重振合作共贏精神。

聯合早報報導，黃循財昨天出席亞太經濟合作會議（APEC）相關對話時表示，APEC在當前局勢下比以前更加重要，「APEC必須繼續展現出我們能應對當今的現實，並把握明天的機會」。

這是黃循財首次以總理身分在APEC峰會上發言。

隨著地緣政治緊張局勢衝擊供應鏈佈局，黃循財指出，種種因素都在為以規則為基礎的多邊體系帶來壓力，並增加更大範圍的經濟碎片化風險，呼籲APEC「重申透過經濟融合創造繁榮的最初目標，並重振合作共贏的精神」。

他說，APEC必須繼續推動包容和永續的經濟發展，這將證明經貿和投資對各國人民有益。

此外，黃循財也與中國國家主席習近平會晤，並形容兩國關係處於「非常好的狀態」。習近平則說，中新互為重要合作夥伴，樹立互利共贏的典範。

面對通膨問題與美國前總統川普（Donald Trump）上任後可能帶來的政策壓力，外界預測，東南亞國家可能轉向加強與中國合作。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎曾告訴中央社，相較於拜登（Joe Biden）時期，川普上任後確實會增加不確定性與變動，而中國本身有其經濟挑戰，未來介入東南亞貿易體系的力道有待觀察。新加坡學者張嘉松則認為，川普當選總統，美國與東南亞原本建立的關係可能會趨向冷淡。

APEC 經濟發展 黃循財

延伸閱讀

川普陰影籠罩APEC峰會 拜登習近平警告世局動盪

習近平藉APEC會多國領導人 星、紐、智利都表明恪守一中原則或政策

APEC晤拜登 林信義感謝促進台美關係邀請訪台

拜登任期倒數 美日韓成立三方秘書處確保印太韌性

相關新聞

星總理黃循財首次APEC發言 籲重振經濟融合目標

新加坡總理黃循財上任後，首次在APEC峰會期間發言。他表示，以規則為基礎的多邊體系面臨壓力，經濟碎片化風險增加，呼籲AP...

距市場頭部不遠？美股漲勢強弩之末 分析大師：NVIDIA差這步漲完

美國股市已連續數月向前衝鋒，按知名技術分析大師德馬克（Tom DeMark）的說法，美股這波漲勢可能已近強弩之末，距離市...

鮑爾偏鷹：美經濟相當好 不急降息

美國聯準會主席鮑爾周四在達拉斯的一場活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息的空間，在接近所謂的中性利率...

傳陸施壓 秘魯卡我進CPTPP

今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）在秘魯首都利馬舉行，外媒稱陸方要求秘魯暫緩批准台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ...

拜登政府敲定對台積電補助 提供2161億元補貼

美國商務部十五日敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。台積電董事長魏哲家表示...

巴菲特保守操作 小量買股…仍手握大筆現金

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩（Do...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。