快訊

獨／才剛調任不到1月…疑因工作壓力大 新莊再傳公務員1死

12強／「沒大谷的二軍都輸」韓網友痛罵自家球隊 日本球迷也看不下去

中國欲把錢凱港當「租界」 秘魯監管單位回擊

中央社／ 瓜地馬拉市15日專電

中國國家主席習近平才剛參加完秘魯錢凱港啟用儀式，該港就爆發法律糾紛，原因是負責營運的中國遠洋海運集團，強硬拒絕秘魯公共部門的監管，甚至提起司法訴訟，秘魯監管機構則強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

秘魯政府「公共交通基礎設施投資監督機構」（Ositran）負責監督管理國家公路鐵路，機場，港口等設施、並稽查處罰等公共行政措施。

根據秘魯調查媒體「公眾之眼」（Ojo Público）披露，中遠海運（COSCO）認為，錢凱港（Chancay）是中國出資興建和營運，屬於「私人港口」，不需要秘魯政府監管，甚至還請了6名律師，對Ositran提起訴訟，認為侵害中遠海運「憲法賦予的財產權和企業自由」。

中遠海運還向法院申請保護令，要求命令Ositran不得在錢凱港行使公權力。此舉形同在錢凱港設「租界」，要求治外法權。

不過，Ositran也堅持，錢凱港雖然是私人擁有，但該港口與中遠海運也為公眾提供服務，也因為錢凱港是國家的對外的門戶，涉及基礎設施和國家安全問題，必須接受公共部門的監督管理。Ositran強調「無論投資多大，都必須遵守法律」。

錢凱地區的民事法庭將在11月22日審理此案，時間就在錢凱港啟用後的7天。

媒體調查發現，中遠海運要求秘魯國家港務局（APN），給予對錢凱港30年港口基本服務的「獨占權」利益，包括船舶拖曳、貨物轉運和存儲、燃料補給以及船舶廢物處理等。但根據秘魯法律，國家港務局並沒有這項權力，其中是否涉及貪腐和官商勾結，也引起外界質疑。

瓜地馬拉媒體「中美洲360」（CentroAmerica360）也指出，在興建錢凱港的決策和過程中，秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）就被控涉及貪腐以及出售國家利益。今年3月，秘魯司法單位搜查其住所和總統府時，所發現來源不明的名錶珠寶，被質疑與中國駐秘魯大使宋揚，以及中遠海運有關。

秘魯法界人士分析，如果中遠海運能夠不受法律監督，毫無限制地營運，將打破原有的市場平衡。這起司法案件不僅是中遠海運和Ositran之間的爭議，對秘魯法律體系也造成衝擊，更重要是反映秘魯政府，在監督管理上的放任和無能。

瓜地馬拉 秘魯 習近平

延伸閱讀

大陸、秘魯聯合聲明提一中原則 外交部批混淆國際視聽

習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化

習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

秘魯中資港口啟用 美國提醒拉美警惕中國投資

相關新聞

星總理黃循財首次APEC發言 籲重振經濟融合目標

新加坡總理黃循財上任後，首次在APEC峰會期間發言。他表示，以規則為基礎的多邊體系面臨壓力，經濟碎片化風險增加，呼籲AP...

距市場頭部不遠？美股漲勢強弩之末 分析大師：NVIDIA差這步漲完

美國股市已連續數月向前衝鋒，按知名技術分析大師德馬克（Tom DeMark）的說法，美股這波漲勢可能已近強弩之末，距離市...

鮑爾偏鷹：美經濟相當好 不急降息

美國聯準會主席鮑爾周四在達拉斯的一場活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息的空間，在接近所謂的中性利率...

傳陸施壓 秘魯卡我進CPTPP

今年亞太經合會（ＡＰＥＣ）在秘魯首都利馬舉行，外媒稱陸方要求秘魯暫緩批准台灣申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ...

拜登政府敲定對台積電補助 提供2161億元補貼

美國商務部十五日敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。台積電董事長魏哲家表示...

巴菲特保守操作 小量買股…仍手握大筆現金

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩（Do...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。