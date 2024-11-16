鮑爾言論引發降息放緩疑慮 美股收黑
美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）發表言論後，引發市場臆測降息步伐可能放緩，美股今天收黑。
道瓊工業指數終場下跌305.87點，或0.70%，收在43444.99點。
標準普爾500指數下跌78.55點，或1.32%，收在5870.62點。
以科技股為主的那斯達克指數下跌427.53點，或2.24%，收在18680.12點。
費城半導體指數下跌170.999點，或3.42%，收在4833.594點。
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