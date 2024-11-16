鮑爾偏鷹：美經濟相當好 不急降息

美國聯準會主席鮑爾周四在達拉斯的一場活動上表示，近期美國經濟表現「相當好」，給了央行謹慎降息的空間，在接近所謂的中性利率水準時，央行可能放慢降息步伐。他說，「經濟並未傳遞出任何急需降息的信號，較好的經濟狀況，讓我們有能力在做決策時謹慎行事」。

CreditSights美國投資級債券和總經策略主管Zachary Griffiths認為，鮑爾的講話，顯示其更偏向鷹派，對於貨幣政策未來的處理更傾向管理風險。

Stifel Financial首席經濟學家Lindsey Piegza也認為，目前局勢顯示「我們處於按暫停鍵的邊緣」，因此預測到明年一月會有一次按兵不動，明年「最多」只降息三次。

「通膨率更接近我們百分之二的長期目標，但尚未實現。我們致力於完成這項使命，在勞動市場狀況大致平衡且通膨預期良好錨定的情況下，我預計通膨率將繼續朝著百分之二的目標下降，儘管時而出現顛簸」，鮑爾說，隨著央行接近「合理的中性水準區間，我們可能需要放慢步伐，以便更準確地做出決策」。如果經濟數據允許，緩慢降息是明智之舉，行動需小心謹慎。

如果川普兌現競選承諾，調降稅率、限制移民並提高關稅，貨幣政策可能面臨不確定性，聯準會在降息問題上可能更傾向於以不變應萬變。鮑爾重申先前言論，即決策官員因為預期新的財政或貿易政策而轉向，還為時尚早，「在反應之前，我們有時間評估政策變化對經濟的淨影響」。

他強調，就潛在的新關稅而言，美國貿易夥伴的反應，將令美國受到的影響更為複雜，對經濟成長的負面影響可能與財政政策的積極影響反向作用。但就目前情勢觀之，供給狀況改善，支持經濟強勁表現，且過去五年勞動力迅速成長，生產率增速也超過疫前二十年的水準，使經濟在不致過熱的情況下，仍快速成長。

鮑爾說，政策利率的路徑將取決於即將發布的數據和經濟前景的演變。而包括明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里在內的決策者表示，更高的生產率可能最終導致降息次數減少。

根據美國勞工部勞工統計局（ＢＬＳ）周四公布的報告，美國十月生產者物價指數（ＰＰＩ）月升幅和年升幅全面擴大，且高於預估；先前公布的消費者物價指數（ＣＰＩ）升幅也稍稍擴大。

另外，上周美國請領失業補助人數減少，顯示勞動力市場強勁。