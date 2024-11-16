聽新聞
0:00 / 0:00

拜登政府敲定對台積電補助 提供2161億元補貼

聯合報／ 記者簡永祥、編譯茅毅／台北報導
拜登政府在川普回歸前，敲定提供給台積亞利桑那州廠的補貼。台積董事長魏哲家說，這將助力台積電在美國發展最先進半導體製造技術。本報資料照片
拜登政府在川普回歸前，敲定提供給台積亞利桑那州廠的補貼。台積董事長魏哲家說，這將助力台積電在美國發展最先進半導體製造技術。本報資料照片

美國商務部十五日敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。台積電董事長魏哲家表示，美國「晶片與科學法案」對強化美國半導體生態系統，是很關鍵的一步，此次簽署協議，將助力台積電在美國境內發展最先進的半導體製造技術。

路透及法新社十五日報導，台積電子公司TSMC Arizona四月已和美國商務部簽署一份不具拘束力的初步備忘錄。商務部趕在總統當選人川普上任前宣布此事，明顯要凸顯是在拜登政府任內，完成推動台積電等在美國境內投資先進製程晶圓廠的功績。

據前述備忘錄，給予台積電的獎勵，還包括達五十億美元（約台幣一六三七億元）的低利政府貸款。台積電將分階段拿到補助。一位美國高官說，商務部預計在今年底前向台積電發放至少十億美元（約台幣三二七億元）。

台積電也計畫二○三○年前在亞利桑那州設立第三座晶圓廠，該公司四月同意擴大其規畫好的二五○億美元（約台幣八一八五億元）投資，使該公司在亞利桑那州鳳凰城據點的總資本支出逾六五○億美元（約台幣二點一兆元）。

商務部也強調台積電美國亞利桑那州廠對美國的貢獻，對美國提升國家經濟競爭力，和其在五Ｇ／六Ｇ及ＡＩ時代的領導地位方面，扮演至關重要的角色。

美國商務部長雷蒙多受訪說，這項計畫開始時，很多反對人士指稱，台積電可能在美國生產五或六奈米晶片，但實際上該公司在美國生產的是最先進晶片。

美國國會前年通過「晶片法」，以促進其國內半導體產出。雷蒙多認為，對於讓美國獲得台積電與其他晶片投資，晶片法不可或缺，而目前在美國境內生產的晶片沒有領先優勢。她直言，這些投資不會自己出現，必須說服台積電才會想在美國擴大投資。

路透九日報導，商務部下令台積電停止出貨其先進製程晶片給中國客戶。雷蒙多則未予以證實，只強調美國有必要與中國進行攻防。她比喻美方補助台積電在美國擴廠是「攻」；「確保台積電和任何其他公司不會將我們最先進的技術賣給中國、違反我們的出口管制則是『守』」。

雷蒙多表示，自己沒有說台積電有任何違規之舉，「我們嚴肅看待國安，也審查每個潛在問題，無論是否屬於我們所補貼的公司」，「我想提醒大家，那些可是運行人工智慧（ＡＩ）及量子運算的晶片，也是精密和尖端軍事裝備內的晶片」。

川普 美國大選

延伸閱讀

美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑

台積電66億美元補貼到手 拜登政府趕在川普回歸前敲定

習近平抵秘魯為中建錢凱港開港 WSJ：美國在拉美已被邊緣化

習近平將與尹錫悅會談 韓媒：就半島局勢交換意見　

相關新聞

拜登政府敲定對台積電補助 提供2161億元補貼

美國商務部十五日敲定對台積電亞利桑那州美國子公司提供六十六億美元（約台幣二一六一億元）的政府補貼。台積電董事長魏哲家表示...

聯準會主席打擊降息預期 美股開盤下跌

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表明沒必要急著調降利率，引發美國公債殖利率攀升、對...

選後漲勢消風 Fed主席鮑爾表態說降息不急 拖累美股早盤走跌

隨著市場焦點轉向川普總統第二屆任期的的經濟狀況和潛在通膨風險，選後的美股漲勢持續消風，美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日...

距市場頭部不遠？美股漲勢強弩之末 分析大師：NVIDIA差這步漲完

美國股市已連續數月向前衝鋒，按知名技術分析大師德馬克（Tom DeMark）的說法，美股這波漲勢可能已近強弩之末，距離市...

美10月零售減緩！核心零售額僅微幅增加 不影響Fed降息1碼機率

美國10月零售銷售減緩，核心零售額僅微幅增加，不過不致影響聯準會（Fed）12月降息1碼的機率。

新加坡10月房市轉熱 新公寓銷售創近一年新高

新加坡住宅銷售戶數在上個月創下近一年新高，因為開發商釋出更多位於郊區的物件。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。