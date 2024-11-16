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拜登政府加速 敲定台積補助…強化美生態系統關鍵一步

經濟日報／ 國際中心、記者李孟珊／綜合報導
台積電也計劃在亞利桑那州設立第三座晶圓廠。路透
台積電也計劃在亞利桑那州設立第三座晶圓廠。路透

美國商務部15日表示，已最終敲定向台積電（2330）位於亞利桑那州的美國子公司提供66億美元政府補助，用於半導體生產。

台積電子公司TSMC Arizon今年4月和美國商務部簽署一份不具約束力的初步備忘錄，TSMC Arizon將獲得最高可達66億美元（約新台幣2,143億元）的直接補助。

台積電亞利桑那州廠66億美元補助敲定
台積電亞利桑那州廠66億美元補助敲定

台積電也計劃在亞利桑那州設立第三座晶圓廠，在亞利桑那州鳳凰城據點總資本支出超過650億美元。

路透報導，美國商務部長雷蒙多接受採訪時表示，這項計畫開始時，很多反對者說台積電可能會在美國生產5奈米或6奈米晶片，但「實際上，他們在美國生產的是最先進的晶片」。

對台積電提供的獎勵，還包括50億美元的低利政府貸款。根據協議，台積電將分階段取得款項。一位高階官員告訴路透記者，商務部預計年底前向台積電發放至少10億美元。

台積電總裁魏哲家在聲明中表示，這筆交易「有助於我們加速開發美國最先進的半導體製造技術」，是強化美國半導體生態系統關鍵的一步。台積電聲明指出，TSMC Arizona為美國史上規模最大的外國在美直接綠地（greenfield）投資案，預計創造超過6,000個高科技、高薪的直接工作機會，對美國提升國家經濟競爭力和確保其在5G/6G及AI時代的領導地位方面，扮演著至關重要的角色。

台積電先前也預告，亞利桑那州新廠獲得美國客戶的堅定承諾和支持，並計畫設立三座晶圓廠，這有助於創造更大的規模經濟。據了解，取得美國補助對台積電至關重要，台積電在該州每一座晶圓廠的潔淨室面積都約是業界一般邏輯晶圓廠的兩倍大。

台積電 晶圓廠 美國商務部

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