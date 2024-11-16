金價周跌4% 三年來最差

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電

受美元走強和預期美國聯準會Fed）將放慢降息步調影響，金價15日在兩個月低點附近徘徊，本周來已跌逾4%，料將創下逾三年來最差周線表現。

路透報導，黃金現貨價格15日在每英兩2,567.89美元附近小幅波動，本周來已下跌逾4%，並在14日觸及9月12日來最低的2,536.92美元。黃金期貨價格15日也同樣變動不大。

Kinesis Money市場分析師德卡薩表示：「金價至今一直受到川普勝選的負面影響，但若不確定性增強，情勢可能出現改變。」他並表示，川普的政策正引導投資人預期美國通膨和利率將升高。

德卡薩說：「整體市場正在押注美元走強，這將驅使市場看衰黃金。」

美元指數本周料將創下逾一個月來最佳表現。經濟學家相信，川普的關稅計畫將引發通膨，進而可能放慢Fed降息步調。高漲的利率將使持有黃金的吸引力降低，因為投資人持有其他資產的報酬率將變高。

Fed主席鮑爾14日發表談話時說到，Fed沒有必要急於調降利率，這可能意指家庭和企業的借貸成本將會維持在更高水準更久。

芝商所（CME）的Fedwatch工具顯示，市場目前預期12月降息1碼機率為59%，比一天前的83%大幅下降。

Fed 美國聯準會

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