美10月零售銷售動能減弱

美國10月整體零售銷售比9月增0.4%，略優於預估的0.3%，但9月增幅上修至0.8%，且上月零售銷售增加主要是靠汽車銷售激增支撐，其他項目的銷售動能則出現減弱信號。

然而，預料銷售數據不致影響聯準會（Fed）12月降息1碼的機率。

但扣除汽車後，上月零售銷售額增加0.1%，低於預估的0.3%及9月時的0.5%增幅；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.1%，低於預估的0.3%及9月時的0.7%增幅。

在13個零售項目中，有八項增加，由電子與家電零售業領軍，汽車銷售則出現三個月來最大增幅。電商銷售溫和增加。

扣除食品服務業、建材業、汽車零件及加油站銷售額後的控制組金額減少0.1%，低於預估的0.3%增幅，更遠低於9月時的0.7%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據。

之前三個月控制組銷售額年增達4.6%，10月控制組金額減少，預示第4季經濟成長將減緩。

經濟學者指出，目前低收入家庭的儲蓄即將耗盡，消費主要靠中、高所得家庭支持，包括航空、住宿、娛樂及遊輪等領域。