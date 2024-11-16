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巴菲特保守操作 小量買股…仍手握大筆現金

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩和泳池設備製造商Pool的股票。 （美聯社）
「股神」巴菲特執掌的波克夏公司上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩和泳池設備製造商Pool的股票。 （美聯社）

「股神」巴菲特執掌的波克夏公司（Berkshire Hathaway）上季減持一些長期持有的股票後，買進達美樂比薩（Domino's Pizza）和泳池設備製造商Pool的股票。

波克夏14日在呈交給美國證管會（SEC）的13F文件中披露，上季收購了達美樂大約130萬股的股票，持股比3.6%，價值約5.5億美元，並買進泳池設備批發商Pool的1%股權，價值大約1.52億美元。以波克夏的標準來看，其實買進的規模並不大。達美樂和Pool在新冠疫情期間曾經大發利市，但也隨著「疫情紅利」減退而走軟，今年都沒有跟上標普500指數的漲勢，標普500今年來累計勁揚近25%，達美樂則僅漲了5.8%，Pool更下跌10%。

波克夏Q3投資動向
波克夏Q3投資動向

波克夏先前已揭露，上季繼續堅持其最大持股部位蘋果公司的股票，也大舉出脫了美國銀行（BofA）的持股。不過蘋果仍是波克夏最大持股，截至上季結束持股價值達699億美元。

與此同時，波克夏上季也出脫化妝品零售商Ulta Beauty大部分的持股。值得一提的是，波克夏8月才首度揭露有投資這家美妝用品公司。相較於達美樂和Pool的股價15日早盤上揚至少2%，Ulta Beauty下跌近2%。

現已94歲高齡的巴菲特，投資動向備受忠實粉絲追隨。而最新的投資清單已經說明了一個再清楚不過的事實：波克夏一直在拋售股票，且累積了巨額的現金。

到9月底的三個月間，波克夏出售了360億美元的股票，但僅買進15億美元股票，現金準備已高達創紀錄的3,252億美元。至於今年1-9月則淨拋售了1,270億美元股票。

巴菲特5月曾對股東說：「我們很想花掉這些錢，但除非我們認為我們做的事風險極小且能賺大錢，否則我們不會花。」

此外，9月曾高呼買入「一切」中國股票相關資產的億萬富翁投資人泰珀（David Tepper），上季削減了阿里巴巴和iShares安碩中國大型股ETF部位，不過陸股占他股票投資組合的比重，仍比第2季增加了12個百分點至38%。

因2008年做空美國不動產市場而聞名的「大賣空」本尊貝瑞（Michael Burry），上季則增持阿里巴巴等陸股，但同時也增加了新的看跌期權，以防下行風險。

這些行動雖表明泰珀和貝瑞仍看好中國股票，但也暗示他們鎖定某些領域的利潤、或限制潛在損失的意願。在9月底、10月初連續10個交易日狂漲35%之後，滬深300指數基本陷入區間波動。投資人原本預期北京當局將提供更多支持而亢奮，但最後仍隨著刺激規模令人失望而消退。

波克夏 美國 達美樂

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