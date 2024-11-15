選後漲勢消風 Fed主席鮑爾表態說降息不急 拖累美股早盤走跌

隨著市場焦點轉向川普總統第二屆任期的的經濟狀況和潛在通膨風險，選後的美股漲勢持續消風，美國聯準會（Fed）主席鮑爾14日表達了目前無需急於降息的看法，導致美債殖利率走升，美股15日早盤繼續走跌。

道瓊工業指數15日早盤下跌143點，或0.3%；標普500指數和那斯達克指數分別跌0.6%和1.2%；費城半導體指數跌1.8%；台積電ADR跌0.2%。

鮑爾在14日的一場演講中指出，由於持續的經濟成長、穩健的勞動市場和高於2%目標的通膨率，Fed將能在決定未來降息步伐和幅度上經得起採取謹慎態度。他的發言帶動了美國公債殖利率普遍走升，但也拖累了華爾街主要指數14日收盤收低。

LPL Financial首席全球策略師克洛斯比表示：「Fed主席鮑爾所傳遞出的消息，是市場不希望聽到的，但也是最新消費者物價指數（CPI）報告清楚表達的，也就是Fed還不能在鎮壓通膨的運動中宣告勝利。」

據芝商所（CME）的Fedwatch工具，市場交易員已提高對Fed在12月會議維持按兵不動的押注，從一個月前的預期機率為14%，提升到目前的41.3%；他們現在預期到明年底前只會總共降息約73個基點。

由於川普提名長期反疫苗的小羅勃甘迺迪任衛生部長，疫苗大廠早盤股價倒成一片。BNT早盤大跌6%，莫德納跌4.4%，Novavax跌2.1%，輝瑞跌4%。

晶片製造設備大廠應用材料上季營收不如市場預期，早盤股價大跌8.6%。

「股神」巴菲特執掌的波克夏宣布投資達美樂披薩，並出清化妝品連鎖店Ulta Beauty股票。達美樂早盤漲3.4%，Ulta Beauty跌2.3%。