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現代 CEO 美籍營運長升任

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

南韓現代汽車公司任命美國籍營運長穆諾茲（Jose Munoz）為新執行長，明年元旦上任，成為首位非韓籍領導人，設法帶領這個世界第三大汽車集團，因應「川普2.0」挑戰。

現代15日發布聲明說：「穆諾茲獲任命為現代汽車首位非韓國籍執行長...可望強化本公司全球管理體系，進一步提升全球品牌地位。」現代也任命美國前外交官金星容（Sung Kim）為總裁，負責對外事務，協助公司「準備因應全球商業環境的不確定性」。

穆諾茲以外國公民身分受聘領導現代汽車，創該公司首例，就算在南韓也很罕見。這項人事案發布時，全球企業正對美國總統當選人川普揚言對外國進口貨提高關稅嚴陣以待。川普2.0政府已傳出準備取消7,500美元的電動車購車補貼。現代已在喬治亞州投資126億美元建電動車與電池廠，10月開始運轉。

南韓全北汽車融合技術研究所所長李漢國說：「聘請外籍人士有如買保險，準備迎接川普政府第二任。川普計劃提高關稅並撤銷IRA中的稅額扣抵，使南韓製造商與華府關係變更重要。」

穆諾茲是西班牙裔美國公民，2019年加入現代集團後就掌管美國子公司。之前曾任職日產汽車，掌管北美與中國大陸事業。

南韓 川普 美國公民

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