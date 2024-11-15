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距市場頭部不遠？美股漲勢強弩之末 分析大師：NVIDIA差這步漲完

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

美國股市已連續數月向前衝鋒，按知名技術分析大師德馬克（Tom DeMark）的說法，美股這波漲勢可能已近強弩之末，距離市場頭部不遠了。

德馬克擅長趨勢分析並抓轉折點，他的名言是市場在利多頻傳時做頭、在利空不斷時落底。他最知名的技術分析指標是「TD序列」，常用來抓趨勢轉折點，特別是9轉序列和13轉序列。

在回應MarketWatch訪問的電郵中，德馬克表示，據他觀察，美股距頭部已不遠，近似1929年的情況。

他指出，道瓊工業指數從1914年12月的低點，攀上1929年9月的高峰，期間漲了624%，而道指從2009年谷底漲到本周觸及的高點，漲幅達587%。這兩段時期道指的日線、周線和月線走勢對照著看，十分相似。

德馬克表示，在樂觀情境下，道瓊工業指數上看47,045點。道指14日收在43,751點。

德拉克並指出，標普500指數以月線來看，目前TD序列位於倒數12或13，對應的潛在頭部在6,118點。標普500指數14日收在5,949點。

以日線圖來看，目前道瓊指數處於倒數11，標普500也在11，所以基本上再創新高兩次，就會觸動賣壓。一旦觸動，按標準走勢觀之，指數可能拉回5%至10%。

德馬克說：「過去兩周的漲勢有如踩高蹺，假如買盤突然中斷--即使賣壓未出籠--可能破壞上漲格局，並轉變成賣方市場。當然，利多消息不無可能延續至（川普）就職日，但一旦買盤動能中斷，不論何時發生，後續漲勢應會歷時短暫。」

他也謹慎看待人工智慧（AI）飆股輝達（Nvidia）後市。輝達預定下周公布財報。

德馬克說，TD序列指標顯示輝達股價目前位於倒數12，若再一次收盤創新高，漲勢就已完成。他預測該股可能上看154.50美元，但下行風險「也許很可觀」。

NVIDIA 標普 美股 輝達

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