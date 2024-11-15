立陶宛高科技園區開發喊停 恐影響與台灣半導體合作

中央社／ 維爾紐斯15日專電

立陶宛科技集團Teltonika創辦人鮑科施提斯今天說，由於2027年前無法確保充足電力供應，立國政府處理土地變更為工業用地過程又過於緩慢，決定中止該公司與台灣半導體合作案的廠房建設。

對此，駐立陶宛代表處表示密切關注中，但不便評論。專案台灣合作方工研院對中央社表示，統一由外交部回應；外交部至截稿前尚未回覆。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，Teltonika創辦人、主要股東鮑科施提斯（Arvydas Paukštys）今天在職場社群平台「領英」（LinkedIn）寫道：「原定於2028年之前完工、在55公頃高科技園區內的10家工廠投資計畫已被中止」。

台灣工業技術研究院於2023年1月與Teltonika簽署價值1400萬歐元（約新台幣4.8億元）合作協議，將與該集團合作，在立陶宛建立半導體產能。

立陶宛艾塔新聞社（ELTA）在報導中寫道：「Teltonika表示，由於電力短缺及（立陶宛）經濟暨創新部延遲將土地轉為工業用途，該公司將中止在維爾紐斯（Vilnius）建設台灣半導體晶片工廠。」

鮑科施提斯在貼文中說：「立陶宛政府阻撓35億歐元的商業投資。」他表示，投資中止將使得6000份工作機會無法被創造出來，這些工作平均月薪達1萬歐元；另外，立陶宛半導體晶片產業也將無法啟動。

根據鮑科施提斯的說法，Teltonika在獲得63千瓩（MW）電力供應方面遇到阻礙，因計畫中的配電中心建設被延遲。

鮑科施提斯在社群媒體寫道：「當我聯絡（輸電系統營運商）LITGRID時，他回答說他還有比這個更重要的計畫」。

鮑科施提斯說，經漫長努力與協商，這座高科技園區的建設在2027年以前無法確保獲得電力供應，且根據兩年前與經濟部簽署的協議，Teltonika已租賃國有土地以建設4座晶片工廠和一座設計中心，但土地至今未畫分為工業用地。

他表示：「我們必須在5年內完成計畫。然而，土地用途變更為工業用地的過程已花了兩年，可能還需要一年才能獲得維爾紐斯市政府批准。我們甚至無法開始設計建築物，因為開發的高度和技術條件都還不清楚。」

鮑科施提斯說，土地用途變更延誤將導致Teltonika無法在2027年前建成工廠，但立陶宛經濟部已拒絕延長投資合約。

他表示，Teltonika計畫明年夏天前建成4家新工廠，但其中一些工廠可能只能以「木板封窗」狀態維持，因為他們無法獲得營運這些工廠所需的電力供應。

LRT報導，立陶宛經濟部與Teltonika集團於2022年12月簽約，規畫在維爾紐斯一處14公頃的土地上建設Teltonika高科技山丘園區二期工程，預計於2029年之前完工。Teltonika原本計畫投資9600萬歐元，可望創造700個工作機會。

半導體 立陶宛

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