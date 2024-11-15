美10月零售減緩！核心零售額僅微幅增加 不影響Fed降息1碼機率

美國10月零售銷售減緩，核心零售額僅微幅增加，不過不致影響聯準會（Fed）12月降息1碼的機率。

10月整體零售銷售比9月增0.4%，略優於預估的0.3%，與9月時的增幅相同。

但扣除汽車後，零售銷售額僅增加0.1%，低於預估的0.3%，及9月時的0.5%增幅；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.1%，低於預估的0.3%，及9月時的0.7%增幅。

扣除建材、汽車零作及加油站銷售額之後的控制組金額減少0.1%，低於預估的0.3%增幅，更遠低於9月時的0.7%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據；10月控制組金額減少，預示第4季經濟成長將減緩。