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美10月零售減緩！核心零售額僅微幅增加 不影響Fed降息1碼機率

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國10月零售銷售減緩，核心零售額僅微幅增加，不過不致影響聯準會（Fed）12月降息1碼的機率。美聯社
美國10月零售銷售減緩，核心零售額僅微幅增加，不過不致影響聯準會（Fed）12月降息1碼的機率。美聯社

美國10月零售銷售減緩，核心零售額僅微幅增加，不過不致影響聯準會Fed）12月降息1碼的機率。

10月整體零售銷售比9月增0.4%，略優於預估的0.3%，與9月時的增幅相同。

但扣除汽車後，零售銷售額僅增加0.1%，低於預估的0.3%，及9月時的0.5%增幅；扣除汽車及汽油後，零售額增加0.1%，低於預估的0.3%，及9月時的0.7%增幅。

扣除建材、汽車零作及加油站銷售額之後的控制組金額減少0.1%，低於預估的0.3%增幅，更遠低於9月時的0.7%增幅。控制組是國內生產毛額（GDP）報告中消費支出項目的重要依據；10月控制組金額減少，預示第4季經濟成長將減緩。

Fed 美國 聯準會 降息 零售業

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