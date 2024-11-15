新加坡10月房市轉熱 新公寓銷售創近一年新高

新加坡住宅銷售戶數在上個月創下近一年新高，因為開發商釋出更多位於郊區的物件。

根據新加坡都會發展局今（15）日公布的數據，房地產開發商10月售出新的私有住宅戶數共738戶，較9月的401戶增加許多，而且數量是去年11月以來最多。

新加坡政府一直試圖冷卻房地產市場，推出的打房政策包括快速大幅提高外國買家的印花稅。現在利率調降、市場情緒改善，開發商看到買家的興趣回溫，特別是本地家庭和富裕的移民，因而把握機會，推動銷售。在10月之前，星國住宅市場原本只有輕微熱度。

10月交易的物件一大部分是郊區建案，例如，北方靠近馬來西亞邊境地區的一個建案，推出當天，348戶可售物件就賣掉約84%。該案開發商城市開發公司（City Developments）說，99.7%的買主是新加坡公民或永久居民。

彭博資訊指出，新加坡的房地產市場復甦，在本月可望持續，因為有六個大型銷售案推出。上周末，公寓建案Chuan Park釋出的916戶，目前就已賣出逾70%。