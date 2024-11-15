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三星突襲宣布將買回72億美元庫藏股 啟動回饋股東計畫

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
南韓三星電子15日宣布，將買回約10兆韓元（72億美元）庫藏股，以回饋股東。 美聯社
南韓三星電子15日宣布，將買回約10兆韓元（72億美元）庫藏股，以回饋股東。 美聯社

南韓三星電子15日盤後意外宣布，將在未來一年內買回約10兆韓元（72億美元）庫藏股，啟動該公司史上規模數一數二大的股東回饋計畫。

彭博資訊報導，這家南韓最大公司15日在申報資料中表示，將在未來12個月內分階段買回庫藏股，首先將從18日起買回約3兆韓元股票，一直進行到明年2月，買回的庫藏股將全數註銷。董事會將再商議如何執行剩餘的7兆韓元買回庫藏股。

這將是三星2017年來首次決定買回庫藏股，上回總計買回價值20.7兆韓元的庫藏股。

在庫藏股消息發布前，三星15日股價上漲7.2%，創下2020年3月來最大單日漲幅，但今年來仍大跌32%。

這項舉措正逢投資人對三星的記憶體晶片事業日益擔憂之際，三星對手SK海力士已成為AI晶片巨擘輝達（Nvidia）的高頻寬記憶體主要供應商，引發市場擔憂三星是否錯失AI熱潮的大好商機。投資人也擔心三星在美國總統當選人川普的保護主義貿易政策下將變得脆弱不堪，因為該公司在中國大陸的龐大事業。

三星 南韓 投資人 股東

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