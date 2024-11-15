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美國補助台積電66億美元 拜登：晶片法關鍵里程碑

中央社／ 華盛頓15日專電
美國商務部今天宣布，提供高達66億美元（約新台幣2143億元）補助，協助台積電在亞利桑那州3座晶圓廠的興建。路透
美國商務部今天宣布，提供高達66億美元（約新台幣2143億元）補助，協助台積電在亞利桑那州3座晶圓廠的興建。路透

美國商務部今天宣布，提供高達66億美元（約新台幣2143億元）補助，協助台積電在亞利桑那州3座晶圓廠的興建。美國總統拜登說，明年初將會是美國數十年來首次生產先進晶片，這是「晶片法」最關鍵的里程碑之一。

美國商務部今天發布新聞稿指出，商務部和台積電亞利桑那公司簽署最終協議，在「晶片法」（CHIPSand Science Act）下給予該公司66億美元的直接資金，協助興建3座晶圓廠。

拜登透過聲明指出，這個協議促使台積電在亞利桑那州投資650億美元，在未來幾年創造數萬個工作機會。

拜登說，其中一座晶圓廠預計明年初全面啟用，這將是美國數十年來首次生產先進晶片，將可應用於智慧手機、電動車、人工智慧數據中心。這是落實獲得國會跨黨派支持的「晶片法」關鍵里程碑之一。

拜登指出，美國曾是半導體發源地，生產全球近40%晶片，如今僅約10%，且沒有最先進晶片。他上任後決定改變這個狀況，如今已兌現這個承諾，推動將近4500億美元的半導體私人投資，創造超過12萬5000個營建和製造業工作機會，引進關鍵技術，增強美國國家安全和經濟安全。

美國商務部4月先與台積電亞利桑那公司簽署非約束性的初步諒解備忘錄，今天宣布簽署最終協議。商務部新聞稿指出，除了66億美元直接資金，也將向台積電亞利桑那州廠提供約50億美元的擬議貸款。

美國國會2022年在跨黨派支持下通過「晶片法」，提供390億美元直接獎勵金，鼓勵半導體產業到美國投資，另外也包括資本支出可抵減25%稅負等誘因。

美國總統當選人川普在選戰期間，曾對「晶片法」的補助提出質疑，引起他上任後是否推翻相關措施的討論。

台積電 拜登 美國

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